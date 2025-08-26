El Alcázar se prepara para la “Marcha Estudiantil por la Vida y la Conciencia”.

En la localidad de El Alcázar se llevó a cabo una reunión organizativa para ultimar detalles de la Marcha Estudiantil por la Vida y la Conciencia, programada para el próximo 18 de septiembre a las 19:30 horas. La actividad tiene como objetivo visibilizar las consecuencias del consumo problemático, promover espacios de prevención y abrir un ámbito de reflexión comunitaria.

Del encuentro participaron directivos escolares, vecinos, concejales, fuerzas de seguridad, representantes de instituciones y autoridades municipales, quienes acordaron trabajar de manera conjunta en la convocatoria y en los aspectos logísticos de la marcha.

La iniciativa, enmarcada en el Mes del Estudiante, reunirá a alumnos del BOP N° 19, el CEP N° 10 y la EPET N° 27. La caminata partirá desde la Avenida Belgrano con antorchas y música cristiana, recorrerá distintas postas y culminará en la Plaza Central, donde se desarrollarán charlas sobre prevención de adicciones, mecanismos de ayuda y lugares de denuncia, además de experiencias compartidas y actividades musicales hasta las 22 horas.

La reunión organizativa estuvo enfocada en coordinar la seguridad, la participación de la comunidad y la planificación de las postas. Si bien los estudiantes tendrán una semana de actividades interinstitucionales, la marcha fue pensada como un momento clave para abordar de manera colectiva la problemática de las adicciones y fortalecer la prevención.