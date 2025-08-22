El Alcázar proyecta fortalecer el sistema de salud con el traslado del CAPS al CIC.

La localidad trabaja en la ampliación de servicios sanitarios y en la mudanza del Centro de Atención Primaria de la Salud al edificio del Centro Integrador Comunitario, con el objetivo de brindar mayor comodidad a pacientes y profesionales.

El plan contempla aprovechar la infraestructura del CIC, actualmente con uso limitado, para acondicionarlo y transformarlo en un espacio con capacidad para internaciones breves, con hasta ocho camas destinadas a observación de pacientes. El proyecto ya cuenta con la aprobación del Concejo Deliberante y del Ministerio de Salud, y avanza con refacciones menores para su puesta en funcionamiento.

El CAPS de El Alcázar dispone en la actualidad de servicios de pediatría, traumatología, clínica médica, nutrición y obstetricia, aunque se prevé sumar más especialistas debido a la alta demanda. La guardia médica funciona de lunes a viernes de 6 a 24 y los fines de semana con horarios extendidos, pero el objetivo es garantizar atención las 24 horas.

Una vez concretado el traslado, el edificio que hoy ocupa el CAPS, declarado patrimonio arquitectónico, podría reconvertirse en un espacio cultural o museo para la comunidad.