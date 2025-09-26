Detuvieron en Oberá a un hombre que atacó la casa de su ex pareja e intentó incendiarla.

Un grave hecho de violencia de género conmocionó al barrio Villa Cristian de Oberá durante la madrugada del miércoles, cuando un hombre de 35 años irrumpió en la vivienda de su ex pareja, rompió la cerradura e intentó prender fuego parte del techo, pese a que tenía una orden judicial que le prohibía acercarse a la víctima.

La mujer, de 29 años, se encontraba en la casa junto a sus hijos menores y fue auxiliada por vecinos que lograron sofocar las llamas de manera inicial, hasta la llegada de la Policía que extinguió por completo el incendio.

Tras la denuncia en sede policial, efectivos de la División Motorizada montaron un operativo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso cerca del mediodía, en inmediaciones de su lugar de trabajo sobre la avenida Yerbal Viejo y Casco Romano.

El hombre, identificado como José Edmundo S., fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. Se le atribuyen los delitos de amenazas, desobediencia judicial e incendio. Permanece alojado en la comisaría local mientras avanzan las actuaciones judiciales.