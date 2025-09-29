Vía Oberá / Agresión

Detuvieron a una mujer por herir con un cuchillo a su pareja en Campo Ramón

El hombre, de 28 años, sufrió una lesión en la pierna y permanece internado en observación en el hospital de Oberá.

Jimena Leguizamón
29 de septiembre de 2025,

Un episodio de violencia de pareja ocurrió esta madrugada en el barrio 7 Viviendas de Campo Ramón, donde una mujer de 30 años agredió con un cuchillo a su pareja tras una discusión.

La víctima, un joven de 28 años, recibió una herida cortante en la pierna izquierda y fue asistido en el lugar por efectivos policiales, quienes luego lo trasladaron al Hospital SAMIC de Oberá. Allí se le realizaron suturas y permanece internado bajo observación para estudios complementarios.

La agresora fue detenida y trasladada a la Comisaría local, quedando a disposición de la Justicia. En el procedimiento, la policía secuestró el cuchillo utilizado en el ataque.

