Detuvieron a una mujer por herir con un cuchillo a su pareja en Campo Ramón.

Un episodio de violencia de pareja ocurrió esta madrugada en el barrio 7 Viviendas de Campo Ramón, donde una mujer de 30 años agredió con un cuchillo a su pareja tras una discusión.

La víctima, un joven de 28 años, recibió una herida cortante en la pierna izquierda y fue asistido en el lugar por efectivos policiales, quienes luego lo trasladaron al Hospital SAMIC de Oberá. Allí se le realizaron suturas y permanece internado bajo observación para estudios complementarios.

La agresora fue detenida y trasladada a la Comisaría local, quedando a disposición de la Justicia. En el procedimiento, la policía secuestró el cuchillo utilizado en el ataque.