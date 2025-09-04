Detuvieron a un hombre por agredir a su propia madre en Oberá.

Un grave episodio de violencia familiar conmocionó al barrio Villa Martos de Oberá, donde un hombre de 56 años fue detenido acusado de agredir a su madre, una jubilada de 76 años que se moviliza en silla de ruedas.

El ataque ocurrió ayer al mediodía en una vivienda de la calle Lago Deseado, tras un pedido de auxilio al que acudió la patrulla motorizada. Según la denuncia, el implicado, identificado como Alberto W., llegó en estado alterado y exigió dinero a la mujer. Ante su negativa, la amenazó de muerte y rompió el teléfono fijo para impedir que buscara ayuda. La víctima logró alertar a vecinos, quienes dieron aviso a la Policía.

El hecho tuvo amplia repercusión en la comunidad obereña. Medios locales señalaron que se trataría de un nuevo caso vinculado al consumo problemático de sustancias, problemática cada vez más frecuente en los barrios. Los vecinos manifestaron indignación y reclamaron mayores dispositivos de asistencia y prevención.

La Policía logró resguardar a la jubilada y detener al agresor, quien quedó a disposición de la Justicia. Además, intervino la Comisaría de la Mujer y la Línea 137 para brindar contención psicológica a la víctima, que permanece bajo cuidados en su vivienda.