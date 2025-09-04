Vía Oberá / Violencia

Detuvieron a un hombre por agredir a su propia madre en Oberá

El hecho ocurrió en el barrio Villa Martos y generó gran conmoción en la comunidad. El hombre, de 56 años, quedó a disposición de la Justicia mientras que la víctima recibe asistencia psicológica.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

4 de septiembre de 2025,

Detuvieron a un hombre por agredir a su propia madre en Oberá
Detuvieron a un hombre por agredir a su propia madre en Oberá.

Un grave episodio de violencia familiar conmocionó al barrio Villa Martos de Oberá, donde un hombre de 56 años fue detenido acusado de agredir a su madre, una jubilada de 76 años que se moviliza en silla de ruedas.

El ataque ocurrió ayer al mediodía en una vivienda de la calle Lago Deseado, tras un pedido de auxilio al que acudió la patrulla motorizada. Según la denuncia, el implicado, identificado como Alberto W., llegó en estado alterado y exigió dinero a la mujer. Ante su negativa, la amenazó de muerte y rompió el teléfono fijo para impedir que buscara ayuda. La víctima logró alertar a vecinos, quienes dieron aviso a la Policía.

El hecho tuvo amplia repercusión en la comunidad obereña. Medios locales señalaron que se trataría de un nuevo caso vinculado al consumo problemático de sustancias, problemática cada vez más frecuente en los barrios. Los vecinos manifestaron indignación y reclamaron mayores dispositivos de asistencia y prevención.

La Policía logró resguardar a la jubilada y detener al agresor, quien quedó a disposición de la Justicia. Además, intervino la Comisaría de la Mujer y la Línea 137 para brindar contención psicológica a la víctima, que permanece bajo cuidados en su vivienda.

Temas Relacionados

MÁS DE Violencia
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS