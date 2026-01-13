Un procedimiento policial realizado en la ciudad de San Javier, que se inició a partir de una denuncia por violencia de género, derivó en el desbaratamiento de un presunto narcokiosco que operaba desde una vivienda del barrio San José. Durante el allanamiento se secuestraron estupefacientes, plantas de marihuana, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la comercialización de drogas.

La investigación comenzó tras la denuncia de una joven de 18 años, quien manifestó haber sido amenazada con un arma de fuego por su pareja, de 22 años, durante una discusión. Ante la gravedad del hecho, la Justicia dispuso el inmediato allanamiento del domicilio del acusado.

El procedimiento se llevó a cabo ayer lunes alrededor de las 17:40, con la intervención de efectivos de la Comisaría de la Mujer y de la División Comando Radioeléctrico, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado interviniente. En una primera instancia, los uniformados secuestraron una réplica de pistola a gas comprimido calibre 4,5 milímetros.

De una denuncia por violencia al desmantelamiento de un presunto narcokiosco en San Javier.

Al continuar con la requisa del inmueble, los policías detectaron la presencia de sustancia vegetal y plantas compatibles con marihuana, por lo que se dio inmediata intervención al Juzgado Federal en turno de la ciudad de Oberá. Con la participación del personal de la División Drogas Peligrosas, se realizaron las pruebas de campo y el pesaje correspondiente, confirmándose que se trataba de Cannabis sativa.

Como resultado del operativo, se secuestró marihuana fraccionada, dos plantas de cannabis de 1,64 y 2,08 metros de altura, tres teléfonos celulares, una balanza de precisión en funcionamiento y dinero en efectivo, elementos que evidenciarían una actividad vinculada a la venta de estupefacientes al menudeo.

De una denuncia por violencia al desmantelamiento de un presunto narcokiosco en San Javier.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, se ordenó el secuestro de la totalidad de los estupefacientes, las plantas de cannabis y los elementos de interés para la causa. Asimismo, el implicado, identificado como Sebastián Enrique V., de 22 años, fue notificado del motivo de su detención y de sus derechos y garantías, quedando a disposición de la Justicia.