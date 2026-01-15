Controlaron un principio de incendio en un camión sobre la avenida Picada Sarmiento en Oberá.

Personal de bomberos intervino ante un principio de incendio vehicular ocurrido en la avenida Picada Sarmiento de la ciudad de Oberá, en inmediaciones de la rotonda de la Ruta Nacional 14. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un camión que había sufrido un foco ígneo incipiente.

El inicio del fuego se habría producido en el sector ubicado entre la cabina y el motor del rodado. El conductor logró controlar las llamas de manera inmediata mediante el uso de extintores, antes de la llegada de la dotación de bomberos.

Una vez asegurada la situación, el personal realizó tareas de enfriamiento del área afectada y procedió a la limpieza de la cinta asfáltica, utilizando una línea de alta presión para eliminar restos de material y evitar riesgos para la circulación.

Como consecuencia del incidente, el camión registró daños en la instalación eléctrica, la cabina y mangueras de aceite. No se reportaron personas heridas y, según las primeras evaluaciones, el siniestro tuvo un origen accidental, vinculado a un desperfecto de tipo electromecánico.