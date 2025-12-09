Continúa la búsqueda de las hermanas García Smaniotto en Bonpland: la familia asegura que “no hay ni una sola pista”.

La Policía de Misiones mantiene desde el domingo un operativo de búsqueda para localizar a Daniela Rocío y Verónica Itatí García Smaniotto, de 20 y 22 años, quienes salieron de su vivienda por la mañana y no regresaron. Su madre, Alejandra Smaniotto, denunció la desaparición y aseguró que no dejaron pertenencias ni señales que permitan reconstruir su trayecto.

La comunidad de Bonpland permanece movilizada mientras continúan los rastrillajes. Según relató la madre, ambas presentan retraso madurativo y no suelen circular solas. Indicó que las jóvenes fueron vistas por última vez alrededor de las 9 en la casa ubicada sobre la calle Los Italianos y que desde entonces no surgieron testimonios certeros. “Me desperté y no estaban. Ni una sola pista”, expresó, acompañando las tareas de las fuerzas de seguridad.

El operativo incluye recorridas en zonas rurales y montes cercanos, con perros rastreadores. “Nada. Nadie las vio. Los perros no encuentran rastros”, dijo Smaniotto, y remarcó que las hermanas no tienen familiares en otras localidades. “Estamos rastrillando con todo acá los montes. Es como si se las tragó la tierra”, agregó.

La madre sostuvo que la última noche transcurrió con normalidad. “Estaba todo bien, miraron una peli, se acostaron y cuando me levanté no estaban”, afirmó. También subrayó que no se llevaron elementos personales que pudieran indicar una salida planificada: “Se fueron con ojotas, ni zapatillas se pusieron. Y sus mochilitas vacías. No llevaron ni agua, ni plata, ni su celular”.

La Policía difundió las descripciones físicas de ambas jóvenes para facilitar su identificación. Daniela es de contextura robusta, tez morena y cabello corto castaño oscuro. Verónica es delgada, de tez morena y tiene el cabello corto castaño. Sus imágenes ya circulan en canales oficiales y redes sociales.

El operativo, coordinado por la Unidad Regional VI, incluye entrevistas a vecinos, revisión de cámaras de seguridad y recorridos por posibles trayectos. Hasta el momento no surgieron datos concluyentes.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sea comunicada a los números de emergencia 101 o 911, o a la comisaría más cercana. La familia permanece en el lugar acompañando a los equipos de búsqueda.