Cinco docentes fueron separados del cargo tras la denuncia contra un maestro por abuso en El Soberbio.

El sistema educativo misionero se vio sacudido luego de que un docente de 29 años de la Escuela N.º 617 de El Soberbio fuera denunciado por al menos 13 padres de estudiantes de séptimo grado. Según la presentación policial, el maestro trasladaba a los alumnos a la sala de informática para tomarles fotografías en distintas posiciones.

Ante la gravedad del hecho, el Consejo General de Educación dispuso la separación preventiva del docente denunciado y de otros cuatro integrantes de la comunidad educativa: la directora, la vicedirectora, una maestra y el profesor de informática. El organismo resolvió además intervenir la institución y designar un nuevo director con experiencia para garantizar el funcionamiento escolar mientras avanza la investigación.

Las denuncias revelaron que desde junio algunos padres ya habían advertido la situación a una maestra y a la directora, pero no se activó el protocolo correspondiente ni se dio aviso a las autoridades provinciales, lo que fue considerado una falta grave.

El Consejo inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades, al tiempo que cuestionó la forma en que la conducción escolar habría minimizado los reclamos previos. La investigación busca esclarecer tanto la conducta del docente denunciado como las omisiones de quienes estaban a cargo de la institución.

La medida procura resguardar a los estudiantes y restituir el orden institucional en la escuela, en un caso que expone falencias en la aplicación de protocolos de protección de los menores dentro del ámbito educativo.