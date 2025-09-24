Cerro Azul: un camión maderero despistó en la Ruta 14 y bloqueó totalmente la circulación.

Un camión Scania 112 con acoplado, cargado con madera, protagonizó un despiste en la mañana de este miércoles a la altura del kilómetro 833 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Cerro Azul.

El vehículo, conducido por un hombre de 31 años domiciliado en Oberá, perdió el control cuando circulaba en dirección Alem-Cerro Azul y terminó sobre la cinta asfáltica. La carga quedó desparramada en el lugar, lo que generó el bloqueo total de la ruta.

El conductor no sufrió lesiones de gravedad, aunque fue trasladado preventivamente al hospital local. La arteria nacional permanece interrumpida hasta la remoción del camión y los troncos que obstaculizan el paso.