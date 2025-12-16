Vía Oberá / Accidentes

Cayó de un árbol a un arroyo mientras podaba y sufrió graves lesiones en Alem

Un hombre de 73 años resultó con lesiones de consideración este lunes por la tarde tras caer desde un árbol a un arroyo mientras realizaba tareas de poda frente a su vivienda, en la localidad de Leandro N. Alem.

Jimena Leguizamón

16 de diciembre de 2025,

El episodio ocurrió alrededor de las 17.20 en una zona residencial, cuando el vecino perdió el equilibrio mientras cortaba ramas y terminó precipitándose al cauce de agua que pasa frente a la casa. La situación generó alarma entre los vecinos, que dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Alem trabajaron de manera coordinada para asistir y rescatar al hombre, quien fue trasladado de urgencia al Hospital SAMIC de la ciudad para su atención médica.

Según informaron desde el centro de salud, el paciente sufrió una fractura de fémur derecho y una contusión pulmonar. El parte médico indicó que el tiempo estimado de recuperación será de aproximadamente 90 días.

