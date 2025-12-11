Campo Viera: demoran a una mujer acusada de estafar durante años a un jubilado mediante su tarjeta y banca móvil.

La Policía de Misiones demoró a una mujer de 27 años acusada de utilizar durante años la tarjeta de crédito y la banca móvil de un jubilado de 86 años para realizar operaciones bancarias, pagos y contrataciones de plataformas de streaming, lo que habría derivado en una estafa de importante magnitud económica.

El caso fue denunciado esta mañana por Aníbal S., domiciliado en el kilómetro 25 de Campo Viera, quien sostuvo que desde 2014 desconocidos utilizaban su tarjeta del Banco Macro para efectuar transferencias y consumos que él no había autorizado.

A partir de la denuncia, los investigadores accedieron a los resúmenes bancarios de la última década y detectaron movimientos irregulares sostenidos en el tiempo. Las averiguaciones permitieron identificar como presunta autora a Ángela Paola de S., residente en el kilómetro 28, quien además habría mantenido una relación afectiva con el denunciante.

Durante la pesquisa se constató que la tarjeta del jubilado estaba asociada a servicios como YouTube Premium y Netflix instalados en el teléfono de la sospechosa, cuyas suscripciones se habrían financiado con el dinero de la víctima.

Con estos indicios, la Policía montó un operativo que terminó con la demora de la joven y el secuestro de un teléfono celular, considerado un elemento clave para avanzar en la investigación.

La sospechosa quedó alojada a disposición del magistrado interviniente, mientras se determinan los montos totales defraudados y el alcance económico de la maniobra presuntamente cometida durante diez años.