Campo Ramón: pelea entre hinchas terminó con dos jóvenes detenidas.

Lo que debía ser una jornada deportiva en Campo Ramón terminó en disturbios este sábado, cuando una pelea entre hinchas interrumpió las semifinales y finales de la liga local.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la cancha municipal y obligó a la intervención de la Policía de Misiones.

Videos que circularon en redes sociales mostraron a varias jóvenes protagonizando una riña en la vía pública. Tras analizar las imágenes y realizar averiguaciones, los agentes lograron detener a dos de las principales involucradas, identificadas como Katerine (22) y Noemí (25), ambas vecinas de la localidad.

Luego de ser examinadas por un médico, quedaron alojadas en una dependencia policial a disposición del Juzgado de Paz. En tanto, la investigación continúa para dar con el resto de las participantes, mientras que las grabaciones y testimonios fueron incorporados a la causa judicial.