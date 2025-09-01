Vía Oberá / Agresión

Campo Ramón: pelea entre hinchas terminó con dos jóvenes detenidas

El enfrentamiento ocurrió durante un partido de la liga local y fue registrado en videos que se viralizaron en redes sociales. La Policía busca identificar al resto de las participantes.

1 de septiembre de 2025,

Lo que debía ser una jornada deportiva en Campo Ramón terminó en disturbios este sábado, cuando una pelea entre hinchas interrumpió las semifinales y finales de la liga local.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la cancha municipal y obligó a la intervención de la Policía de Misiones.

Videos que circularon en redes sociales mostraron a varias jóvenes protagonizando una riña en la vía pública. Tras analizar las imágenes y realizar averiguaciones, los agentes lograron detener a dos de las principales involucradas, identificadas como Katerine (22) y Noemí (25), ambas vecinas de la localidad.

Luego de ser examinadas por un médico, quedaron alojadas en una dependencia policial a disposición del Juzgado de Paz. En tanto, la investigación continúa para dar con el resto de las participantes, mientras que las grabaciones y testimonios fueron incorporados a la causa judicial.

