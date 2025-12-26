Buscan intensamente a un joven de 21 años que desapareció en el arroyo Ñacanguazú en Santo Pipó.

La Policía de Misiones lleva adelante un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de un joven de 21 años que desapareció ayer jueves por la mañana en el arroyo Ñacanguazú, en la localidad de Santo Pipó. Se trata de Mariano Ariel Toniolo, cuyo rastro se perdió luego de arrojarse al agua por causas que aún se investigan.

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió alrededor de las 6:50, cuando el joven se encontraba junto a otros tres hombres y, en circunstancias que se tratan de establecer, se arrojaron al cauce del arroyo. Mientras los acompañantes lograron salir del agua por sus propios medios, Toniolo no pudo hacerlo y fue perdido de vista entre la corriente.

Tras tomar conocimiento de la situación, efectivos de la Comisaría de Santo Pipó dieron inmediata intervención a las unidades correspondientes y se activó un operativo de búsqueda en la zona. Desde entonces, personal policial trabaja de manera coordinada con efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional IX.

Las tareas de rastrillaje se concentran en el cauce del arroyo y en sectores aledaños, sin descartar ninguna hipótesis. El operativo continúa en desarrollo y se ampliará la información a medida que surjan novedades sobre el caso.