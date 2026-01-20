Buscan a un detenido que se fugó de la comisaría de Santo Pipó.

La Policía de Misiones desplegó un operativo para dar con el paradero de un detenido que se evadió de la Comisaría de Santo Pipó, dependencia perteneciente a la Unidad Regional IX. La fuga fue advertida durante la tarde del ayer, alrededor de las 15, en el marco de un control interno realizado en la seccional.

Según informaron fuentes oficiales, el evadido fue identificado como Marcos Antonio Acosta, de 19 años, quien se encontraba privado de la libertad en el marco de una causa por lesiones graves, con intervención del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Jardín América.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el joven habría forzado un candado para concretar su salida del lugar de detención. Tras confirmarse la evasión, se dio inmediato aviso a las autoridades judiciales y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

En ese contexto, distintas dependencias de la Unidad Regional IX, junto con áreas operativas de la fuerza, iniciaron tareas de rastrillaje y localización en la zona y sectores aledaños. El operativo de búsqueda continúa en desarrollo.

En paralelo, y por disposición de la Jefatura de Policía, se abrió una investigación administrativa para analizar el desempeño del personal que se encontraba de guardia al momento del hecho, con el objetivo de establecer posibles responsabilidades. Las actuaciones se llevan adelante con conocimiento de la autoridad judicial interviniente.