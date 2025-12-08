Bonpland en alerta por la desaparición de dos hermanas: buscan a Daniela y Verónica García Smaniotto.

La comunidad de Bonpland se encuentra movilizada tras la desaparición de dos hermanas que no regresaron a su domicilio desde la mañana del domingo. Se trata de Daniela Rocío García Smaniotto, de 20 años, y Verónica Itatí García Smaniotto, de 22, quienes fueron vistas por última vez alrededor de las 9, cuando salieron de su casa ubicada sobre la calle Los Italianos.

De acuerdo con la denuncia radicada por la familia y el reporte de búsqueda difundido por la Policía de Misiones, ambas jóvenes padecen retraso madurativo, motivo por el cual su ausencia generó una alerta inmediata entre vecinos y allegados. “No se manejan solas”, advirtió su madre, Alejandra, quien encabeza la campaña para localizarlas.

Los datos aportados indican que Daniela es de contextura robusta, tez morena y cabello corto castaño oscuro; mientras que Verónica es de contextura delgada, tez morena y cabello corto castaño. Ambas llevaban mochilas identificadas con sus nombres al momento de salir de la vivienda.

Desde la Unidad Regional VI se activó un operativo de búsqueda que incluye rastrillajes, entrevistas en la zona y verificación de posibles recorridos. Sin embargo, hasta el momento no hay información concreta sobre el paradero de las hermanas.

Ante la creciente preocupación, las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía. Cualquier dato que pueda aportar a la investigación puede comunicarse a las líneas de emergencia 101 o 911, o presentarse en la comisaría más cercana.