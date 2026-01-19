Avanza la agenda técnica para el inicio del puente internacional San Javier – Porto Xavier.

Autoridades de Misiones y del sur de Brasil mantuvieron una reunión binacional clave para avanzar en la agenda técnica y administrativa que permitirá dar inicio a la construcción del puente internacional San Javier – Porto Xavier. El encuentro marcó un nuevo paso concreto en un proyecto largamente impulsado por ambos países y que ya se encuentra aprobado, ingresando ahora en una fase operativa decisiva.

La obra, que será financiada por el gobierno de Brasil, es el resultado de años de gestiones bilaterales y trabajo institucional conjunto entre el Gobierno de Misiones, los municipios involucrados y organismos del país vecino. En esta nueva instancia, el foco estuvo puesto en los aspectos técnicos necesarios para pasar de la planificación a la ejecución.

Participaron de la reunión el ministro coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori; el jefe de Asesores del gobernador, Eduardo Morales Lezica; los intendentes de San Javier y Porto Xavier, Matías Vilchez y Gilberto Menin; además de autoridades locales, provinciales, representantes de Vialidad y funcionarios del área de Desarrollo y Turismo del municipio brasileño. También estuvieron presentes representantes del consorcio empresario encargado del proyecto, encabezado por la firma Rivoli Costruttora, de capitales italianos, junto a otras cuatro empresas seleccionadas por el gobierno brasileño para llevar adelante la obra.

Durante el encuentro se abordaron los principales ejes técnicos que permitirán avanzar hacia el inicio efectivo de los trabajos. Entre ellos, se analizaron los trámites de licenciamiento ambiental, la identificación de áreas sensibles, los procesos de relocalización y compensación, y la planificación de accesos y obras complementarias en ambas cabeceras del futuro viaducto.

Uno de los puntos centrales fue la situación de los terrenos que se verán involucrados, especialmente aquellos destinados a áreas aduaneras y de servicios. Según los estudios preliminares, la zona afectada comprende a un grupo reducido de familias asentadas en áreas de expansión urbana, lo que requerirá mecanismos de relocalización e indemnización dentro de los marcos administrativos correspondientes.

Asimismo, se evaluó el avance de los estudios ambientales en Brasil, donde ya existen antecedentes técnicos desarrollados en etapas previas del proyecto, lo que permitirá optimizar tiempos y acortar plazos en el cronograma general. En paralelo, se acordaron criterios de coordinación institucional para ordenar los procedimientos entre ambos países.

El ministro Carlos Sartori destacó la importancia del avance alcanzado y subrayó el impacto positivo que tendrá la obra en la región. “Esto promueve el desarrollo local de ambas ciudades, fortalece la conectividad y abre la puerta a la generación de nuevos puestos de trabajo”, señaló. Además, remarcó que el puente potenciará no solo el comercio, sino también nuevas dinámicas logísticas con beneficios para toda la provincia.

Considerado estratégico para la integración regional, el puente San Javier – Porto Xavier mejorará la conectividad entre Misiones y el estado brasileño de Río Grande do Sul, y se proyecta como un nuevo corredor para el intercambio comercial, turístico y social. Con la agenda técnica en marcha y los equipos definidos, las próximas semanas estarán orientadas a profundizar los estudios y ordenar los procedimientos necesarios para que la obra comience a materializarse tras años de planificación y gestiones conjuntas.