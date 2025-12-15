Apuñalaron a un hombre en un bar-pool de Panambí y detuvieron a uno de los presuntos agresores.

Un hombre de 35 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado durante un violento episodio ocurrido en un bar-pool de la localidad de Panambí. Por el hecho, efectivos policiales detuvieron a uno de los presuntos agresores, mientras continúa la intensa búsqueda de un segundo involucrado que logró darse a la fuga.

El ataque se registró alrededor de las 10.00 en un establecimiento ubicado en el kilómetro 9 de la ruta provincial 5. La víctima, identificada como Lotarío B., sufrió una lesión punzocortante en la región torácica y debió recibir atención médica de urgencia.

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores determinaron que en el lugar se encontraban al menos dos hombres vinculados a la agresión. Uno de ellos fue identificado como Esteban E., de 22 años, quien habría participado del ataque y posteriormente se ocultó para evitar ser localizado.

Durante un operativo de búsqueda realizado en la zona del paraje Chico Alférez, con apoyo de la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, la Policía logró ubicar al sospechoso. Al advertir la presencia de los efectivos, el joven intentó escapar, pero fue alcanzado y reducido a los pocos metros.

En el procedimiento se secuestró un cuchillo con hoja de acero inoxidable, mango de madera y su respectiva vaina, elementos que serían de interés para la causa.

En tanto, continúa la búsqueda de un segundo hombre, ya identificado, que estaría oculto en la zona costera del río Uruguay, a la altura del paraje Puerto Rosario, en jurisdicción de Florentino Ameghino. La investigación sigue en curso para esclarecer completamente el hecho y determinar responsabilidades.