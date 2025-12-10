Vía Oberá / Búsqueda de personas

Aparecieron las hermanas buscadas en Bonpland y están en buen estado de salud

Daniela y Verónica S., de 20 y 22 años, fueron halladas este martes en una chacra de la localidad tras tres días de búsqueda. Presentan buen estado físico y reciben acompañamiento institucional.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

10 de diciembre de 2025,

Como un verdadero respiro después de horas de angustia, Alejandra —mamá de Daniela y Verónica S.— anunció con alivio en sus redes sociales que “mis hijas aparecieron y están físicamente bien”. El hallazgo ocurrió este martes por la mañana en una chacra de la localidad de Bonpland.

La denuncia por la desaparición se había realizado el domingo, cuando la mujer despertó y no encontró a sus hijas, de 20 y 22 años, en la habitación ni en ningún otro sector de la vivienda. Solo faltaban dos mochilas con sus nombres sublimados. La preocupación fue inmediata: según explicó Alejandra, ambas jóvenes tienen un retraso madurativo y se manejan muy poco por su cuenta.

Luego de tres días de intensos rastrillajes, la Policía de Misiones localizó a las hermanas en la vivienda de una familia de colonos, tras una serie de entrevistas con vecinos de la zona.

Voceros policiales informaron que Daniela y Verónica fueron trasladadas a Leandro N. Alem para que se les realicen los exámenes médicos correspondientes.

En simultáneo, la Comisaría de la Mujer lleva adelante las actuaciones de rigor para su restitución al entorno familiar. Las jóvenes ya están acompañadas por un gabinete interdisciplinario institucional, encargado de brindarles contención y escucha después de los días en que estuvieron extraviadas.

