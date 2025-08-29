Amenazó a su vecina y terminó detenido en Oberá.

Un joven de 22 años, con antecedentes por delitos contra la propiedad, fue arrestado ayer en Oberá luego de intimidar a una vecina de 56 años frente a su vivienda. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y derivó en una causa judicial por amenazas.

El hecho ocurrió durante la tarde de ayer, cuando el sospechoso se acercó a la mujer para pedirle un vaso de agua. Ante la negativa, el joven reaccionó de manera violenta y le advirtió a viva voz que “volvería a robarle”, lo que motivó la inmediata denuncia de la víctima.

A partir del aviso, efectivos de la Policía iniciaron un operativo con el apoyo de las cámaras del 911 y de sistemas de videovigilancia privados, logrando identificar al señalado.

El hombre fue interceptado en las inmediaciones, aún con la misma vestimenta que utilizó al momento del hecho, y trasladado a sede policial. Quedó a disposición de la Justicia para responder por el delito de amenazas.