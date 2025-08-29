Vía Oberá / Amenazas

Amenazó a su vecina y terminó detenido en Oberá

Un joven con frondoso prontuario fue detenido en Oberá tras amenazar a una vecina en la vía pública; la Policía lo identificó mediante cámaras de seguridad y lo puso a disposición de la Justicia.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

29 de agosto de 2025,

Amenazó a su vecina y terminó detenido en Oberá
Amenazó a su vecina y terminó detenido en Oberá.

Un joven de 22 años, con antecedentes por delitos contra la propiedad, fue arrestado ayer en Oberá luego de intimidar a una vecina de 56 años frente a su vivienda. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y derivó en una causa judicial por amenazas.

El hecho ocurrió durante la tarde de ayer, cuando el sospechoso se acercó a la mujer para pedirle un vaso de agua. Ante la negativa, el joven reaccionó de manera violenta y le advirtió a viva voz que “volvería a robarle”, lo que motivó la inmediata denuncia de la víctima.

A partir del aviso, efectivos de la Policía iniciaron un operativo con el apoyo de las cámaras del 911 y de sistemas de videovigilancia privados, logrando identificar al señalado.

El hombre fue interceptado en las inmediaciones, aún con la misma vestimenta que utilizó al momento del hecho, y trasladado a sede policial. Quedó a disposición de la Justicia para responder por el delito de amenazas.

Temas Relacionados

MÁS DE Amenazas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS