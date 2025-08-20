Alumno de 11 años llevó marihuana a la escuela en Jardín América.

Un episodio inusual y de fuerte impacto se registró este lunes en la ciudad de Jardín América, cuando un alumno de sexto grado de la Escuela 497 Carlos Pellegrini del barrio San Antonio llevó marihuana a clases. El menor, de 11 años, fue detectado por las docentes, quienes dieron aviso a la Policía.

Tras las averiguaciones, se confirmó que se trataba de 217 gramos de marihuana prensada. El procedimiento quedó bajo la intervención del Juzgado y la Fiscalía de Oberá, en el marco de la ley de drogas.

Por orden del juez federal Alejandro Gallandat, el niño fue puesto bajo resguardo de sus tutores mientras la Justicia Federal y la división Drogas Peligrosas de la Policía de Misiones avanzan en la investigación para determinar cómo el estupefaciente llegó a manos del estudiante.