Vía Oberá / Escuela

Alumno de 11 años llevó marihuana a la escuela en Jardín América

El hecho ocurrió en la Escuela 497 Carlos Pellegrini, donde un estudiante ingresó con más de 200 gramos de droga. La Justicia Federal y la Policía investigan cómo accedió al estupefaciente.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

20 de agosto de 2025,

Alumno de 11 años llevó marihuana a la escuela en Jardín América
Alumno de 11 años llevó marihuana a la escuela en Jardín América.

Un episodio inusual y de fuerte impacto se registró este lunes en la ciudad de Jardín América, cuando un alumno de sexto grado de la Escuela 497 Carlos Pellegrini del barrio San Antonio llevó marihuana a clases. El menor, de 11 años, fue detectado por las docentes, quienes dieron aviso a la Policía.

Tras las averiguaciones, se confirmó que se trataba de 217 gramos de marihuana prensada. El procedimiento quedó bajo la intervención del Juzgado y la Fiscalía de Oberá, en el marco de la ley de drogas.

Por orden del juez federal Alejandro Gallandat, el niño fue puesto bajo resguardo de sus tutores mientras la Justicia Federal y la división Drogas Peligrosas de la Policía de Misiones avanzan en la investigación para determinar cómo el estupefaciente llegó a manos del estudiante.

Temas Relacionados

MÁS DE Escuela
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS