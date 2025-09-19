Vía Oberá / Abuso sexual infantil

Alem: detienen a un joven acusado de abusar a una menor de 13 años

La aprehensión fue realizada por la Unidad Regional VI tras la denuncia presentada por la madre de la víctima; el joven quedó a disposición del Juzgado interviniente.

19 de septiembre de 2025,

Alem: detienen a un joven acusado de abusar a una menor de 13 años.

La Policía de Misiones detuvo a un joven de 25 años, identificado como Gadiel B., acusado de abusar sexualmente de una menor en la localidad de Leandro N. Alem.

La aprehensión se concretó sobre la calle Rivadavia, en cumplimiento de directivas judiciales y mediante un operativo de la Unidad Regional VI.

El procedimiento se enmarca en una investigación por un hecho de abuso sexual simple denunciado en la Comisaría de la Mujer. La denuncia fue realizada en la tarde del miércoles por la madre de la víctima, quien relató lo ocurrido y solicitó la intervención policial.

El detenido quedó a disposición del Juzgado interviniente, mientras la Policía prosigue con las tareas investigativas ordenadas por la Justicia para esclarecer el caso.

