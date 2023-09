Sofía Morandi sorprendió a todos al cantar el himno de Neuquén, su provincia natal

Sofi Morandi es una actriz y bailarina de 26 años que ha logrado consagrarse con el paso de los años, empezó haciendo videos en las redes sociales y, al hacer público su enorme talento, se fue ganando un lugar en distintas producciones televisivas, cinematográficas, radiales y más. Esta vez fue furor por traer a escena a su provincia de origen, Neuquén, al cantar su himno en un programa de entretenimiento.

Esta semana la artista fue invitada al ciclo de ESPN Playroom, conducido por Migue Granados, su compañero de conducción en el programa “Soñé que volaba” del canal de streaming OLGA. Allí fue entrevistada y recibió todo tipo de preguntas, entre ellas, él le consultó sobre su tierra. “No, creo que mi tierra es Neuquén”, dijo ella.

Apenas nombró a su provincia natal, comenzó a cantar el himno “Neuquén Trabun Mapu”, una canción de Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel que es himno oficial de Neuquén desde 1991. La parte que ella cantó recita: “Neuquén es compromiso, que lo diga la Patria, porque humilde y mestizo, sigue siendo raíz”.

Luego, agregó, entre risas: “Creo que era ‘país’ y me va a salir el clip como que no me sé la letra”. Finalmente, ella la había cantado bien, por lo que las redes se llenaron de neuquinos orgullosos de la actriz y conductora por llevar sus raíces a todas partes.

Las raíces de Sofi Morandi en las tierras patagónicas

La actriz nació el 15 de enero de 1997 en Neuquén capital y, aunque ahora vive en Buenos Aires, siempre se ha encargado de hablar de su provincia y llevar su raíces a todos lados.

Además, ella suele visitar su ciudad natal para ver a su familia y siempre comparte en redes el amor que tiene por su tierra. Incluso, muchos neuquinos comentaron el video halagándola: “Gracias Sofi! Lo que cantó es el himno a Neuquén. Y hablarles de las araucarias y el piñón. Fruto bendito y sagrado del pueblo mapuche. Por acá... orgullo neuquino”.