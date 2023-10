Los vecinos de Neuquén fueron sorprendidos por dos felinos que acechaban por la zona: “Están muy asustados”

La naturaleza no deja de asombrarnos por su belleza y exoticidad. Este fue el caso de los vecinos del barrio de Neuquén que fueron sorprendidos por la presencia de dos animales que acechaban por la zona de las bardas y ahuyentaron a los residentes. Las imágenes de los felinos se viralizaron rápidamente, pero la especie continúa en discusión.

“¡Es un puma! ¡Y ahí anda otro!”, gritaban los vecinos de Nueva España de Centenario mientras grababan los animales con sus celulares. Alrededor de las 20 horas del lunes, entre Nueva España y el Picadero, los vecinos fueron alertados por dos felinos con pelajes color marrón claro, sin manchas y con una cola larga. Mientras algunos los catalogaban como ‘pumas truchos’, otros afirmaban que eran ‘gatos domésticos’.

Desde Defensa Civil y Fauna desplegaron un operativo entre los cañadores y jarillas del barrio que limita con la localidad de Neuquén para poder capturarlos. “Nos dijeron que no eran pumas, sino como un gato oriundo del norte, una mezcla, pero los vecinos están muy asustados y lo filmaron”, aseguró un vecino a LMNeuquén.

“Dicen que es cruza de un gato del norte, pero es alto, más grande que un perro. Por lo que dijeron no es puma, pero hay preocupación y ya se lo etiquetó como puma”, confirmó otro vecino y añadió que el video de los felinos causó terror, sobre todo, “en las mujeres y niños”.

Alerta por la presencia de los dos peligrosos felinos en Neuquén

Desde la Municipalidad de Centenario avisaron a la comunidad sobre la “información suministrada por los vecinos de Nueva España” con respecto a la presencia de los dos pumas. Según Centenario Digital, tanto autoridades locales como personal policial de la Comisaría Quinta, junto a Defensa Civil y Fauna Provincial, comenzaron a buscarlos para capturarlos.

Dos pumas asecharon el barrio Nueva España de Centenario. Foto: Captura video

“Le pedimos a la población que no se acerque, aunque no son animales agresivos, salvo que estén acorralados, y que tengan precaución en la circulación. Son animales que están desorientados, pero no es normal que vengan para el casco urbano”, detalló una autoridad al medio antes mencionado. Además, se realizó un pedido especial a los deportistas que circulan diariamente por la zona de dar aviso si observan algunos de los felinos y de no acercarse a tomarles fotos.

El director científico de la Fundación Rewilding Argentina, Emiliano Donadío, detalló que estos pumas “no representan un peligro para las personas, por lo general tratan de evadirlas”, y añadió que es “muy improbable que aparezcan para atacar a alguien”. Según confirmaron los medios locales, es la primera vez que este barrio tiene la visita de estos felinos.