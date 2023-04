La emoción de una familia neuquina al conocer al joven que recibió los órganos de su hijo fallecido

Donar órganos salva vidas, es por esto que cuando falleció Emmanuel Cárdenas en Neuquén capital, su familia no dudó en dar su consentimiento para que alguien tuviera otra oportunidad más. La misma le llegó a Mauro, quien pudo conocer a los seres queridos de su donante.

Emmanuel falleció el 21 de diciembre de 2022 en medio de una persecución policial, en la cual un hierro le atravesó el cráneo. A pesar de todo el dolor que esto le causó a su madre, Claudia Mardones, y al marido de ella, Mario, este acto le salvó la vida a otro muchacho de Zapala.

A medio año de aquel trágico accidente, este matrimonio viajó desde el barrio Melipal, donde murió Cárdenas, hasta la ciudad minera para conocer al joven de 29 años que recibió sus órganos: el páncreas y un riñón.

Conoció a quien recibió los órganos de su hijo: las palabras de la madre de Emmanuel

“Al abrazarlo, lo único que hice fue llorar y decir que una parte de mi hijo estaba ahí”, reconoció la mujer, luego de verse frente a frente con Mauro el pasado martes 25 de abril. En ese instante, según contó a LMNeuquén, sintió alivio en su corazón.

Emmanuel perdió la vida con tan solo 20 años, en medio de una persecución policial que está bajo sospecha. Esa pérdida irreparable será una herida que nunca cerrará, pero que le dio una segunda oportunidad a otro joven.

La pareja de neuquinos llegó alrededor de las 11:00 horas y se quedó hasta las 18:00 para compartir un asado y varios sentimientos. En dicha oportunidad, Mauro quiso saber más sobre su donante, y se dio cuenta que tenían muchas cosas en común: gustos musicales y forma de ser, por ejemplo.

La familia de Emmanuel conoció a Mauro, el muchacho que recibió sus órganos. Foto: LMNeuquén

También habló sobre cómo fue el antes y el después de la operación, y los casi cuatro meses de internación que tuvo en un hospital de Buenos Aires. Llegado el momento de la despedida, las emociones continuaron a flor de piel.

“Fue un día hermoso y nos despedimos conmovidos. Era como estar con nuestro hijo. ‘Somos familia’, dijimos. Es que lo sentimos así. Nunca hubo nervios. Todo se dio natural. No fue una charla forzada. Y la madre nos dijo que siempre íbamos a compartir a Mauro. Emmanuel estaba con él”, expresó Claudia.

La muerte de Emmanuel Cárdenas abrió una causa penal

Nada le devolvá a su hijo, pero hay ciertos consuelos que pueden abrazarla y darle fuerza. Así como la ayudó conocer a Mauro, también tiene esperanzas de que se hará justicia y se formularán cargos contra los policías que persiguieron a tiros a su hijo.

“Tenemos pruebas. Contamos con cámaras y testimonios. Mi hijo volvía del río en un auto, y venía como acompañante. Los policías ahora cambiaron la versión y dicen que ‘creyeron’ que iba armado. Pero no tenía un arma, sino dos limones. No venía de ningún robo. Ni siquiera había evadido un control de alcoholemia. Pero el auto tenía un impacto de bala y los efectivos declararon que dispararon”, sostuvo.

Emmanuel Cárdenas, el jove neuquino que murió en una sospechosa persecución policial. Foto: LMNeuquén

Cárdenas falleció intentando escapar de unos agentes policiales que lo perseguían, y en medio de la huida, la reja de una casa le atravesó la cabeza. “Fallece a la vuelta de mi casa, y nosotros no pudimos hacer nada porque no nos dejaban pasar de la cantidad de policías que había”, recordó la mujer.

“Queremos que se formulen cargos contra los policías que ese día obraron mal. Nada me lo va a devolver, pero no queremos que nos tapen la boca con plata. Queremos Justicia, que el hecho no quede impune y se limpie su imagen. Nos mató que se hablara mal de él, cuando mi hijo nunca pisó una comisaría. Era un chico sano que trabajaba en Limpieza Urbana de la Municipalidad”, concluyó.