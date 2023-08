La conmovedora historia de la tía y el sobrino que se recibieron juntos en Neuquén tras años de esfuerzo

Los vecinos de Neuquén están emocionados por una asombrosa noticia: una tía y su sobrino se recibieron juntos de la misma carrera y festejaron con alegría. Él había viajado a la ciudad de su tía y dejado todo atrás, en búsqueda de un sueño y una buena educación. Años después, ambos pueden celebrar su enorme logro juntos.

Pablo Juan Simón Antiñir, de una familia muy querida en Andacollo y Las Ovejas, Neuquén, había viajado hacía 13 años a Plaza Huincul, donde vivía su tía. “Después de haber finalizado mis estudios secundarios me vine a vivir con mis dos tías Katherine y Marianela, las cuales estudiaban enfermería e Ingeniería Química respectivamente”, explicó Pablo.

Allí fue cuando se despertó una llama en él, al ver la carrera que seguía su tía, Marianela Antiñir. “Elegí esta carrera sin saber a qué me enfrentaba en realidad, no conocía más de la carrera de lo que me contaba mi tía de las materias que cursaba. Pero al final de cuentas, no podría haber elegido una mejor carrera”, expresó él sobre la profesión que escogió.

Pablo y Marianela con toda la familia Antiñir. Foto: LMNeuquén

La tía y el sobrino que recibieron su título en Neuquén

Años más tarde, ambos pueden decir que, luego de trabajo duro y sueños, pudieron graduarse de ingenieros químicos en la UTN. “Hoy a mis 28 años gracias a Dios soy Ingeniero Químico, también con el título intermedio de Técnico Universitario en Química, me desempeño como Ingeniero de Proyectos en el Complejo Industrial Plaza Huincul de YPF con un gran grupo de trabajo en el cual me siento muy cómodo”, contó Pablo.

Ninguno dejó de agradecer a su familia y seres queridos por el apoyo incondicional: “Quiero destacar el apoyo de Dios primeramente, el cual nunca nos dejó y siempre nos sustentó. Agradecer a mi esposa e hija que aguantaron tantos días de estudio sin poder realizar el papel de padre como habría querido. A mis abuelos, Dina y Simón, con los cuales me crié, a mis tías, Paola, Cynthia, Marianela, Katherine, y a mi tío Simón”, manifestó el joven de 28 años, entre tantos otros saludos y agradecimientos.

Ambos ingenieros con sus abuelos en el festejo. Foto: LMNeuquén

Además, Vicente Godoy, el intendente de Las Ovejas, donde vivió él de más pequeño, se pronunció al enterarse de su logro: “Felicitaciones y gracias por tu ejemplo. Gracias por inspirarnos a todos a no olvidar que, si transitamos, por el camino de la responsabilidad, el compromiso y la perseverancia, siempre nos espera un futuro cargado de éxitos. Todo lo mejor, siempre. Mi afecto, admiración y respeto”.