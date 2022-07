Siguen las audiciones a ciegas en La Voz Argentina y esta vez fue el turno de Soledad Gilabert, oriunda de Rincón de los Sauces. Es la primer neuquina que pisó fuerte el escenario del reality, y llegó gracias a la ayuda de sus vecinos, que colaboraron con regalos y rifas para cumplir su sueño. Deleitó al jurado con su interpretación de “Fue culpa de los dos”, de Rodrigo Tapari. Con gran suspenso y a segundos de terminar la canción, La Sole y Mau y Ricky dieron vueltas sus sillas.

Previamente a la audición, la joven se presentó y contó: “Somos ocho hermanos y mi mamá”. Su padre falleció cuando ella tenía cuatro años, y dijo “yo creo que eso fue un regalo para que yo pueda superar su ausencia y cantar, porque en mi familia nadie canta”. Además, en un diálogo con Marley, afirmó que se llama Soledad por La Sole Pastorutti.

Su mamá fanática de la cantante de Folklore, le puso el nombre. Una de las anécdotas fue que cuando la joven tenía tres años, su madre la llevó a un recital de Soledad Pastorutti: “Me compró un poncho y lo trajimos ahora”.

También relató, que llegó al reality gracias a sus vecinos: “Me empezaron a decir que cante, y que vaya al casting de La Voz, pero no me animaba. Empecé a preguntar en Instagram, hice encuestas y las personas me dijeron que sí. Me escribieron emprendedores de Rincón, locales ‘Te regalo una prenda, una hamburguesa, o unas pintas y de ahí empezamos a hacer una rifa y esa plata fue destinada para venir a Buenos Aires”.

Cuando finalizó su interpretación, “Lo hiciste muy bien” le dijo La Sole, una de las juradas que la eligió, además del team de Mau y Ricky. Mientras tanto, Ricardo Montaner y Pastorutti empezaron a contar anécdotas y el programa se fue por las ramas, los hermanos Montaner se sumaron a la charla. Por su parte, Lali, de manera cómica, le dice a la participante: “Che vení vamos a tomar un café, vení a charlar con nosotros”.

Luego de idas y vueltas, la participante Gilabert se inclinó por equipo de la cantante de Folklore. La Sole le entregó un poncho y fue a saludar a la familia que la acompañó.