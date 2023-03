Vendimia 2023: la paceña Ana Laura Verde es la nueva Reina Nacional

Después de 27 años, La Paz vuelve a tener una Reina Nacional de la Vendimia y lo hizo con Ana Laura Verde, una joven enóloga de 22 años que obtuvo 69 votos del público, que supo disfrutar de Juglares de Vendimia en el Teatro Griego Frank Romero Day. Superó a Gemina Navarro que logró 35 y es la nueva Virreina.

“Este sueño es para todos nosotros, nunca imaginé que me iba a tocar llevar la segunda corona a mi departamento. Estoy inmensamente feliz”, confió la nueva soberana de los mendocinos tras recibir la corona de la reina saliente Natasha Sánchez.

Ana Laura Verde, de La Paz, es la nueva reina Foto: Ignacio Blanco

“Como dije en la vendimia departamental, todo se logra con esfuerzo y dedicación”, agregó la representante de La Paz, de bisabuelos viñateros y con un futuro relacionada a la vid y el vino. Su gran objetivo con esta corona es difundir la labor de pequeños productores.

La nueva Reina, Ana Laura Verde, y la flamante Virreina, Gemina Navarro, se abrazan y sonrien emocionadas al ser electas como nuevas soberanas de la Vendimia. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Foto: Orlando Pelichotti

“Sí, estoy muy relacionada al mundo del vino porque estudio Enología, porque en el secundario me recibí como técnica agropecuaria con orientación enológica”, cuenta y se toma una pausa para remarcar sus antecedentes familiares: “Cuando mis bisabuelos por parte de mi papá y de mi mamá llegaron a la Argentina, específicamente a La Paz, se dedicaron a lo que ellos sabían hacer que era la vitivinicultura. Luego mis abuelos ayudaban a sus papás en la finca. Después mi papá se dedicó a la ganadería, y ahora yo vengo a resurgir ese origen familiar vitivinícola”, narró con orgullo, en una entrevista con Los Andes.

La nueva Reina, Ana Laura Verde junto a Gemina Navarro (virreina nacional de la vendimia) Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Foto: Orlando Pelichotti

Y expresó luego: “Hace tres años que estoy haciendo vino casero para consumir en la familia y con amigos, aprovechando el campo de mi papá”, detalla. Y va por más: “Este año tomé la iniciativa de hacer en nuestra finca un pequeño espalderito de la variedad malbec, tiene alrededor de una hectárea, es muy pequeño pero es para elaborar nuestros vinos”. Y “tenemos una hectárea de parral que era de mis abuelos que estamos reactivando”, anuncia orgullosa de rescatar la tradición familiar.

Ana Laura Verde, de La Paz, es la nueva reina Foto: Ignacio Blanco

“El vino con soda, con agua, como sea”

Su mirada va más allá en cómo debe tomarse el vino cuando uno se sienta en la mesa. “Muy poca gente no toma vino o no le gusta. La costumbre está”, suelta y completa: “Hoy muchos lo toman con soda, con hielo, con gaseosa, como sea, eso yo lo respeto, mientras cada uno lo disfrute no hay una única forma de tomar vino”, opina la futura enóloga. Y remarca: “Porque en definitiva están apoyando la producción vitivinícola, consumiendo vino como sea, están ayudando a los productores”, confió.

La nueva Reina, Ana Laura Verde, y la flamante Virreina, Gemina Navarro, se abrazan y sonrien emocionadas al ser electas como nuevas soberanas de la Vendimia. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes Foto: Marcelo Rolland

La campaña previa de Ana Laura

Ana Laura agradeció al Intendente, a sus vecinos y fundamentalmente a la comuna por haber logrado que ella estuviera diciendo esas palabras sobre el segundo escenario al aire libre más grande del mundo y con la corona de Reina Nacional.

Y es que la paceña fue parte de toda una movida previa, para que la gente la conociera: “recorrí el 80 por ciento del pueblo, casa por casa, visitando a la gente para que me pudiera conocer porque aunque me promocioné por las redes, hay gente que no las utiliza; fue una linda forma de promocionarme”, afirmó Ana Laura.

Ana Laura Verde, reina de La Paz. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Foto: Orlando Pelichotti

Su proyecto como Reina

Su proyecto es apoyar y revalorizar el trabajo de los elaboradores de vinos caseros, “algo que con los años ha ido decayendo, quiero fomentar la labor de los pequeños productores”, sostuvo.

Y justamente fue el 1 de febrero, Día del Vitivinicultor, el ideal para hacer su campaña y visitó a una veintena de productores de su departamento, y les entregó herramientas para el trabajo de la cosecha, además de un reconocimiento por mantener viva la vitivinicultura de La Paz. “Era algo que me debía, fue una experiencia hermosa”, concluyó.

La tupungatina Germina Navarro, la nueva Virreina

La soberana de Tupungato Gemina Navarro también llegó al Teatro Griego con su barra haciéndose sentir y comenzando el escrutinio con un arrase impresionante. De hecho hasta promediar el tres cuarto de los votos, todo parecía que ella se quedaba con la corona, con pocos votos de diferencia con quienes la seguían: San Martín y luego La Paz.

Gemina Navarro, reina de Tupungato. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Foto: Orlando Pelichotti

Pero los últimos votos (NdR: fueron del público y por medio electrónico) fueron cual carrera de fórmula uno, viniendo de atrás la candidata de La Paz escuchó de los locutores el nombre de su departamento una y otra vez, hasta no dejar dudas de que la representante del Este era la nueva Reina Nacional con 69 votos, y Gemina, la Virreina con 35.