Se viene un Mundial hockey subacuático nutrido de mendocinos: quiénes son y en qué selecciones estarán

Se disputará en julio, en la ciudad de Gold Coast de Australia, el campeonato Mundial de Hockey Subacuático, donde la Selección Argentina intentará ser protagonista. En el equipo nacional habrá una quincena de nadadores mendocinos, que representarán al país y a España.

El certamen ecuménico se desarrollará del 18 al 31 de julio y el seleccionado albiceleste estará integrado por 14 mendocinos, que juegan en Anfibios, Equal (Mendoza), Hellfish (Buenos Aires) y en equipos europeos.

Los días 13, 14, 15, 16 y 17 de octubre, en las instalaciones de Quality Isad, se realizará un “Campamento preselectivo”. (CBAX)

El elenco nacional, dirigido por el colombiano Sebastián Lugo, se caracteriza por la potencia y la velocidad en el contraataque bajo el agua, algo que ha caracterizado a los jugadores mendocinos en cada Nacional con podios siempre.

Mendoza es puntal nacional del hockey subacuático

Mendoza no es la primera vez que nutre al seleccionado de manera numerosa en un Mundial, ya que en el 2018 lo hizo con 18 jugadores locales.

Para este Mundial de julio, los mendocinos que lo disputarán son:

En la Selección Argentina

Fabricio Simón de Anfibios (Mendoza) Franco Berrios de Anfibios (Mendoza) José María Pérez Campos de Anfibios (Mendoza) Santiago Brizuela de Anfibios (Mendoza) Fernando Musacchio de Anfibios (Mendoza) Carolina Portioli de Anfibios (Mendoza) Paula Domínguez de Anfibios (Mendoza) Manuel Domínguez de Anbibios (Mendoza) Tristana Gandolfo de Equipo Equal (Mendoza) Roció Robles de Equipo Equal (Mendoza) Guillermina Ariza de Equipo Equal (Mendoza) Catriel Femenia de Hockey Sub Montpellier de Francia (ex Anfibios) Facundo Filizzola de Hellfish de Buenos Aires (ex Anfibios)

En la Selección Española

Sabrina Oviedo (ex en Anfibios). Luciana Contardi (ex en Anfibios).

Hockey subacuático Foto: Web

Primer Nacional de Sub 13, 15 y 17 en Mendoza

Mendoza fue anfitriona del Primer Torneo Nacional Sub 13, Sub 15 y Sub 17, donde participaron los equipos Los Patos, San Luis y los dos fuertes elencos anfitriones, Anfibios y Equal.

La categoría Sub 13 no fue competitiva y se disputaron varios partidos con participación de niños de todos los equipos presentes. En tanto que en Sub 15 resultó campeón el equipo conformado por jugadores de Anfibios y San Luis Hockey Sub, el nuevo equipo que hizo su debut subiéndose al podio. En esta misma categoría fue sub campeón Los Patos 151, tercero Equal y cuarto Los Patos 152.

Y finalmente, en la categoría Sub 17 resultó 4to el equipo de Los Patos, 3ro San Luis HS, mientras que luego de un reñida y emocionante final de clásicos rivales, Anfibios fue campeón y Equal subcampeón.