Se quemó la cara con soda cáustica, contó su historia en TikTok y se volvió viral

Julieta Poblete tiene cerca de 100 mil seguidores en TikTok y una particularidad física con la que aprendió a hacer humor: las cicatrices en su rostro de un accidente doméstico.

Entre los videos que publica la joven mendocina suele hacer bromas o chistes respecto de su aspecto, lo que es también un modo de quitarle entidad a los haters que nunca faltan.

Julieta Poblete Foto: Instagram

Recientemente, Julieta respondió al mensaje de una seguidora que hacía referencia a lo que le había pasado: “¿Alguien le entendió?”, preguntaba la chica. “Es que no sé que pretenden, que se los explique con un Power Point...”, introducía la joven a lo que sería el relato del duro episodio que le tocó vivir.

Con una computadora como aliada, se decidió a pasar imágenes y gráficos mientras contaba su historia de vida. “Bienvenidos a mi charla. Esto es: ‘¿Qué me pasó?’”. Lo que seguía era una foto suya, que le sirvió para presentarse como protagonista, y luego la imagen de una botella de soda cáutica, a quien definió como el “personaje secundario”.

Cómo se quemó Julieta Poblete

Las placas que seguían mostraban la composición química de la soda cáustica, “para los que vieron Breaking Bad”, bromeaba la joven, quien advirtió un “alerta spoiler”: “Esto no puede entrar en contacto con la piel porque te quema”, dijo.

Siguió respondiendo preguntas frecuentes, como por ejemplo si se quedó ciega o su vista fue afectada por el accidente, a lo que señaló que no, que sólo se quemó el rostro. “No, no me lo tiró nadie, me lo tiré yo, fue un accidente”. También señaló que no recuerda haber sentido dolor, ya que entonces tenía dos años.

Asimismo, recordó que hace un tiempo grabó un video en el que hablabla de quemaduras de agua hirviendo. “En TikTok se hacen videos que quieren hacer reír a la gente, pero no siempre pone situaciones reales. Yo quise hacer un juego hablando del agua caliente, las cicatrices... Pero no es lo que me pasó. Perdón si les rompí la ilusión”, expresó.

Por último habló de un apodo burlesco que suelen decirle: Todoroki, un personaje de manga que fue quemado por su madre. “Alto personaje, no me molesta. Me han dicho Vecna, Freddy Krueger... Así que Todoroki es lo mejor que me han dicho”, concluyó.