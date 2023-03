Piden ayuda para a una mendocina de 5 años que fue operada 15 veces y su familia está a punto de ser desalojada

Allison Suárez padece Encefalocele occipital e hidrocefalia y vive con sus padres y hermanos, en una vivienda alquilada en el centro de Lavalle. La familia es humilde y en pocos días deberán desalojar la casa luego de un aumento en el valor del alquiler, que no pueden pagar.

Allison vive junto a sus otros dos hermanos, mamá y su papá, quien hace changas y actualmente se gana la vida cosechando en una finca departamental. Y no hace mucho, la familia busca ayuda para tener una vivienda propia y acondicionada a la discapacidad de Allison.

Allison, de 5 años con Encefalocele occipital e hidrocefalia. Foto: El Sol

Según cuenta su madre, Lourdes Rocío Lencinas (25), la niña ya fue operada 12 veces de la cabeza, además de otras tres porque la niña no ve de un ojo. Y pronto tendrá otra intervención quirúrgica.

Una familia que vive por Allison

“A los tres meses de embarazo, cuando me realicé la primera ecografía, los médicos me dijeron que la bebé tenía un quiste en su cabeza. Sólo eso, pasó el tiempo y si bien me seguían diciendo lo mismo, nunca me imaginé la gravedad del asunto, hasta que nació y allí sí junto a mi marido nos enfrentamos a un duro panorama”, contó Lourdes a El Sol.

Luego la madre profundizó sobre la condición actual de la niña sosteniendo que tiene la mentalidad de un bebé de 6 meses, usa una silla de ruedas constantemente, usa pañales y se alimenta con alimentos procesados con ayuda.

Piden ayuda para una vivienda acondicionada a Allison. Foto: El Sol

“Hace un año logramos la pensión de Allison (por la que perciben 37 mil pesos) y también cuenta con su Certificado Único de Discapacidad (CUD). Con ello podemos afrontar todos los tratamientos posibles, aunque algunas sesiones de kinesiología las tenemos que pagar al contado”, relató la progenitora.

La pequeña asiste a una escuela especial y por las tardes realiza las terapias solicitadas por los profesionales. Su mamá tiene secundarios completos pero debe dedicarse ciento por ciento a ella y a sus otros hijos. Mientras que su papá, Daniel Sebastián Suárez, hace changas.

Piden ayuda para una vivienda acondicionada a Allison. Foto: El Sol

“Eso hace que realmente el ingreso económico sea poco”, confió la mujer a la vez que afirmó que paga 25 mil pesos mensuales por mes y ahora el propietario debió aumentar a 40 mil, valor que le es imposible a la familia poder pagarlo.

“He golpeado muchas veces las puertas de la Municipalidad de Lavalle. He ido a Vivienda, a Desarrollo Social y me toman los datos, escuchan mi caso y siempre queda en eso. Realmente estoy desesperada”, expresó.

“No tenemos muchas opciones y necesito brindarles a mis hijos un espacio para vivir dignamente. En unos meses Allison tiene que volver a ser intervenida quirúrgicamente y no puede estar en cualquier ambiente. Requiere de cuidados especiales”, concluyó la mamá.

Piden ayuda para una vivienda acondicionada a Allison. Foto: El Sol

¿Qué ayuda recibió la familia de Allison de parte de la Muni de Lavalle?

Si bien la Municipalidad de Lavalle conocer el caso y el grado de vulnerabilidad que atraviesa la familia, y se le tramitó el Certificado Único de Discapacidad y la pensión de la menor que, si bien no es mucho dinero, ayuda. Y actualmente está en proceso una vivienda propia. Pero esta viene con inconvenientes desde el 2021.

La familia abocada al cuidado de la niña, y sin ingresos estables, deben tramitar la escritura de un terreno cuyo dueño actual es Edgardo Roberto González y pertenece a la Unión Vecinal del Molle de Tulumaya, según los datos arrojados por Catastro Municipal.

“En septiembre del 2021 se le hizo entrega de 12 metros para que la familia comenzara a preparar el terreno, que no cuenta con servicios básicos de luz y agua”, contó Gerardo Lucania, director de Emergencia habitacional de Lavalle y agregó que “los gastos de la mano de obra corrían por cuenta del beneficiario”. Además la familia debía ver el tema de la factibilidad de los servicios para avanzar en su escrituración y para eso debían contactarse con el dueño.

El funcionario citó a Lourdes para este martes, con la documentación legal del terreno para poder continuar con un plan de trabajo, y si todo está en orden, avanzar con el Programa Mejoro Mi Casa del IPV, destinado a atender las necesidades de cada familia en condición de vulnerabilidad, con la intervención del Estado.

“Todo dependerá de si la familia obtiene la titularidad del terreno u otro predio”, aseguró Lucanio.