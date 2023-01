Mercado de pases de Godoy Cruz: podría arribar un sobrino de Diego Maradona al Tomba

Algunos vienen, algunos van en Godoy Cruz porque el mercado de pases sigue moviéndose, sobre todo para aquellos con ofertas desde el exterior. Es el caso de Santos Laguna de México que se interesó por Gonzalo Abrego y propuso un préstamo por un año con opción de compra. Pero también asoman apellidos que suenan fuerte para sumarse al trabajo de Diego Flores de cara a la temporada de Liga profesional y uno es el de Hernán López Muñoz, sobrino de Diego Armando Maradona.

Quién es el sobrino de Maradona

Hernán López Muñoz es un delantero y volante ofensivo que viene de jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero y ahora quiere rodaje en el equipo mendocino. Tiene 22 años y su pase pertenece a River donde no será tenido en cuenta por Martín Demichelis.

Ante esta situación el Ferroviario buscan iniciar negociaciones con River para comprar un porcentaje del pase y, en caso de no llegar a un acuerdo, el jugador será ofrecido a Godoy Cruz en un prestamos con obligación de compra. El Tomba lo analiza.

Otro nombre ofrecido al Godoy Cruz fue Martín Sarrafiore, quien quedó libre del Vasco da Gama. Es un mediapunta de 23 años, tuvo su paso por Huracán y fue transferido a Inter de Porto Alegre donde tuvo pocos minutos.

Godoy Cruz vs Lanus. El Tomba es puntero: Godoy Cruz le dio vuelta el partido a Lanús y sueña con todo. Gonzalo Abrego, delantero de Godoy Cruz Foto; Mariana Villa / Los Andes Foto: Mariana Villa

¿Abrego se va o se queda?

Santos Laguna de México hizo una primera oferta al club mendocino, que no terminó de convencer. Los números propuestos no cerraron y mucho menos tratándose de una pieza fundamental para el equipo de Diego Flores, de cara a la temporada de la Liga Profesional que se aproxima. Por lo que la primera respuesta fue No.

Seguramente el club mexicano volverá a insistir por el jugador tras esta negativa y será un juego de tire y afloje constante por el futbolista de gran campaña en el torneo pasado.

Cabe recordar que Santos Laguna ya sabe con qué sabe contar el club mendocino, ya que se hizo de los servicios de Juan Brunetta, quien está a préstamo y quiere seguir nutriéndose de jugadores de buena base.

Abrego, tres goles en 76 partidos y siete asistencias, es otra de las joyas surgidos de las divisiones inferiores de Godoy Cruz, junto a Ezequiel Bullaude (transferido al Feyenoord de Países Bajos). Lo que explica por qué los directivos quieren “defender” esta transferencia.

Thomas Galdames, chileno que llegó al Tomba Foto: Redes sociales

Thomas Galdames firmó su contrato

El defensor chileno firmó contrato con el Expreso por dos años y es el cuarto refuerzo del club, luego de Lucas Arce y Cristian Nuñez, quienes ya están entrenando con el plantel. El marcador central zurdo de 24 años llega con el pase en su poder desde la Unión Española, donde disputó 87 partidos, en 15 años.

Además de Galdames, firmarán en las próximas horas, Braian Salvareschi y Federico Rasmussen para completar el número de marcadores centrales que tendrá a disposición Flores.

Juan Espínola quiere dejar Godoy Cruz para sumar minutos y el destino sería Olimpia de Paraguay / Prensa Godoy Cruz.

Los puestos que faltan y los que no estarán

Tomando en cuenta que la línea defensiva estaría cubierta con las nuevas incorporaciones -y con los que están en trámite- resta fortalecer las siguientes líneas en cancha, tras las bajas sufridas, como la de Martín Ojeda, quien partió al Orlando City de la MLS y ahora, la posibilidad de salida de Gonzalo Ábrego. Para esos puestos aparecieron Martín Sarrafiore y Hernán López Muñoz (sobrino nieto de Diego Maradona), pero fueron nombres arrojados a la mesa.

Mientras tanto, las bajas confirmadas hasta el momento, son la antes mencionadas, además de la del arquero Juan Espínola quien luego de que el club llegara a un acuerdo con Olimpia de Paraguay se irá a préstamo y con opción de compra.

Mientras que el sanjuanino Alan Cantero, quien hizo una buena campaña en Estudiantes de Buenos Aires llegando hasta la final del segundo ascenso de la Primera Nacional, será jugador de Barracas Central a préstamo sin cargo y sin opción de compra.

Por su parte, Tomás Badaloni está cerca de jugar en Tigre, también a préstamo aunque no se confirmó si el “Matador de Victoria” tendrá una opción de compra.