Le robaron la camioneta en Mendoza, se contactó un “mecánico” y le pidió una seña: así operan los estafadores

Los delincuentes se las ingenian de mil formas para perjudicarnos, por eso te contamos el nuevo modus operandi del que fue víctima un hombre de 56 años en Mendoza. Para estafarlo usaron, como excusa, la venta de una cocina. Cuando la fue a retirar le robaron su camioneta y después le pidieron dinero para recuperarla.

A la víctima le sustrajeron el vehículo de trabajo en Ciudad de Mendoza, cuando fue a buscar una cocina que consiguió a través de Facebook, en una compra y venta ubicada en calle Montecaseros casi Córdoba. Después fue contactado por un hombre que dijo trabajar en un taller y le confió que lo quería ayudar a recuperar el vehículo.

El supuesto encargado del taller le sostuvo que quienes se la habían robado le pedían $100.000, pero tenía que adelantarles 30 mil. Habiendo pasado ya casi tres semanas del robo (fue el 19 de septiembre, alrededor de las 17.45), el hombre quiso hacer pública esta situación personal para alertar a la sociedad de cómo operan los estafadores.

Los detalles de una estafa que se inició en Facebook

La víctima de este robo y estafa en Mendoza habló con Vía Mendoza para dar detalles de este hecho delictivo que cada vez se hace más frecuente, pero prefirió reservar su identidad ya que si bien hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía 1 Sección 3 de Capital, aún no se hizo efectiva la investigación. Por lo cual, mencionaremos como “Colo”.

“A quince metros de donde me estacioné para buscar la cocina, había un portón gigante, me bajo con llave en mano, alarma puesta e incluso, coloqué el traba volante. Entro a la compra venta, en calle Montecaseros de Ciudad. Miré para todo lados, miro la cocina que la estaban terminando de lavar para dármela, y cuando salgo para cargarla, la camioneta ya no estaba. Deben haber pasado no más de 10 minutos. Es decir, que los tipos me estaban esperando”, confió Colo a Vía Mendoza.

Ni bien pasó esto, “llamo al 911 para hacer la denuncia del robo y contarle que en la camioneta me había dejado otro teléfono celular con rastreador, que en ese momento circulaban por costanera norte. Y no hicieron nada”, aseguró la víctima de robo.

“Hay una falencia tremenda en Seguridad de Ciudad. Te roban la camioneta, pasan por todo lados y nadie la ve, ¿ninguna cámara?”, expresó el dueño de la camioneta ISUZU, modelo roja, doble cabina con un golpe en la puerta trasera izquierda y asegurada contra terceros.

La publicación en Facebook, de la camioneta robada, Foto: Facebook

Detalles de la estafa que terminó en el robo de una camioneta en Mendoza

Después de publicar la camioneta robada en las redes sociales para intentar recuperarla, apareció una persona que se contactó con el hijo de Colo y le dio el dato de que sabía quienes la tenían, que se le habían ofrecido, pero tenía que darles $100.000.

Al mismo tiempo, sostuvo que su intención era “ayudar” a Colo y por eso lo llamó, pero que los delincuentes pedían un adelanto de 30 mil pesos por transferencia para llevársela al taller, donde esta persona trabajaba. Además, sostuvo que no contaba con esa suma, y la pedían urgente porque si no la iban a vender en otro lugar.

Insistentemente, el “mecánico” repitió una y otra vez que quería ayudarlo a recuperar la camioneta, pero que le pedían el dinero urgente, por eso lo ideal era transferirlo. La víctima le insistió que él tenía la plata, pero quería ver la camioneta para confirmar que era la suya, y que le llevaría el dinero en efectivo al hacerse presente.

El “mecánico” insistió en los $30.000 de adelantos para retener el vehículo en su taller. Lo cierto es que, Colo fingió no poder transferir a los dos CBU que el mecánico le proporcionó, uno de su esposa, Patricia Gualpa (0000013000032159230975) y otro de una clienta, Patricia González (0000003100099996472463).

Luego le dijo: “Si no les entrego la plata se la llevan ya”. Y después le avisó que a la camioneta se la volvían a llevar hasta bien esté el dinero ya que “no confían en dejármela porque quieren algo de plata si me la dejan, por eso te di la cuenta para que me pasara 30 mil”.

A continuación, todo el diálogo por Whatsapp:

Mensaje 1: contacto le comunica a Colo y éste contesta.

Mensaje 3, piden 100 mil

Mensaje 4: piden seña de 30 mil

Mensaje 5: condición

Mensaje 6 dan un primer CBU

Mensaje 7: pregunta si la llevan e insiste en los 30 mil

Mensaje 8: pasa otro CBU (clienta)

Mensaje 9: da la dirección

Mensaje 10 piden comprobante de transferencia

Mensaje 11: avisa que los delincuentes están en el taller