La Universidad Nacional de San Juan busca Vicedirector para su Colegio Central

La Universidad Nacional de San Juan, a través de su rector Mg. Tadeo Berenguer, convocó a Concurso Público de Antecedentes y Oposición en los términos, alcances y requisitos establecidos en la Ordenanza N° 8/98-CS, para cubrir (1) cargo de conducción, por el término de (7) años cumpliendo las funciones de cargo de VICEDIRECTOR del Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”, con la dedicación especificada en la Resol. N° 2660/25-R y las funciones correspondientes que se detallan en el Artículo N° 7 de la Ordenanza N° 5/94-R-.

Cómo participar de la convocatoria

La inscripción de aspirantes se recibirá en horario de 8 a 12. La misma se encontrará abierta a partir de las 8 horas del día 06-10-25 hasta las 12 horas del día 15-10-25.

Los interesados registrarán su inscripción en Mesa General de Entradas y Salidas del Rectorado de la UNSJ, sito en Mitre 396 Este.

Mayor información en Secretaría Académica de la UNSJ, ubicada en 6° piso del Rectorado