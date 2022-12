La historia del joven CEO mendocino que conduce una empresa con aval de una multinacional

Su nombre es Gustavo Milutín, es mendocino, economista y actualmente es el CEO (director ejecutivo) de INAP, la empresa que en los 90′ fundó su padre, en la lavandería de su casa de la infancia. Ubicada en Maipú, la empresa dedicada a la industria química se sigue expandiendo cada día más. El joven empresario destacado se anima a compartir su experiencia para inspirar a otros y que se animen a emprender en la provincia.

Desde pequeño vio crecer a la empresa fundada por su padre. Se trata de INAP, una institución dedicada a la comercialización, fabricación y entrega de productos químicos de lubricación y limpieza para la industria.

Ubicada en el Carril Rodríguez Peña, la compañía es dirigida por Gustavo Milutín, un joven de 29 años que apuesta por seguir creciendo en Mendoza. Por esta razón, se animó a contar su experiencia y visión sobre el futuro empresarial de la provincia y del país. Que, si bien lo ha considerado, no piensa en emigrar, sino en echar raíces en su Mendoza natal y ampliar las fuentes de trabajo locales.

Quién es Gustavo Milutín, el joven empresario mendocino avalado por una marca internacional

Recibido de economista en la Universidad de Congreso, Gustavo Milutín decidió años atrás irse a vivir a Buenos Aires. Allí comenzó su Magister en Finanzas, en la Universidad de San Andrés, que ahora está por terminar a distancia desde Mendoza.

“Actualmente estoy tomando las riendas de la empresa. Allí trabajo desde los 13 años, que hacía las temporadas de verano y me ganaba unos pesitos. Cuando empecé mi carrera universitaria trabajaba en la empresa también pero no desde la dirección como ahora”, comienza contando en primera persona Gustavo Milutín.

Fue en el 2020, con el mundo azotado por la pandemia, que el mendocino volvió a la empresa familiar tras recibir un llamado para decirle que lo necesitaban ante la complicada situación. “Ahí me volví a Mendoza y, como parecía que nos íbamos a fundir, le dije a mi papá que empezáramos a hacer alcohol en gel. Arrancamos y nos fue muy bien”, remarca.

Gustavo Milutín Foto: Gentileza

Así, durante 2020, Milutín hijo comienza a adquirir un rol más participativo y de ordenamiento dentro de INAP. Y, a la par –un poco más adelante-, incursiona en el ámbito gremial empresario: “En 2021 me llamaron para invitarme a formar parte de un espacio político de empresarios, que estaban armando porque no querían que se siguiera yendo gente del país. Les dije que sí y terminé siendo candidato a concejal en primer término en Luján, por el ala empresarial de Cambia Mendoza”.

A pesar de no haber ganado la candidatura, el joven se dio cuenta que su ámbito no era la política partidaria, pero si continúo con la actividad gremial empresaria en la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios.

La apuesta por la empresa mendocina y las ganas de seguir creciendo

El empresario contó a Vía Mendoza que, si bien aún se sigue acomodando en la empresa, ya planean estrategias de gestión para el 2023 que tienen como foco principal la sustentabilidad. “Hoy no basta con no ser parte del problema, sino que hay que ser parte de la solución. Nosotros, como industria química que somos, estamos permanentemente trabajando para que todo el proceso pueda ser sustentable”, expresó el empresario.

La empresa fue fundada en 1999 en la casa familiar, hoy el negocio con base en Mendoza, no solo trabaja en la provincia, sino que exporta a distintos puntos de la Argentina, Uruguay y Perú. Asimismo, el joven empresario, contó que uno de los proyectos es seguir expandiéndose y llegar a instalar una nueva planta en Paraguay, ya que la industria química necesita de la importación en dólares, situación que cada vez es más complicada en Argentina.

Gustavo Milutín, CEO de INAP, Mendoza Foto: Gentileza

Algo que recalca Gustavo es su motivación para seguir adelante a pesar de las situaciones por la que el país atraviesa. “Todos los días te levantás y pensás con qué lío te vas a encontrar. Y la pregunta es ¿por qué sigo? Primero porque me gusta lo que hago, me apasiona ser un industrial químico y me gusta el equipo que tengo dentro de mi empresa. Eso me motiva, porque es gente que tiene mucho potencial con la que trabajo. Son esas pequeñas cosas que te motivan; decir ‘bueno, a pesar de que el país está muy mal, vamos para adelante”.

“Mis dos principales competencias son dos multinacionales americanas y nosotros somos una de las pocas empresas en Latinoamérica que tiene sus productos aprobados por Coca-Cola Internacional. Teniendo todo este capital y este equipo, me motiva pensar que vamos a llegar lejos y que podemos crecer”, confesó el joven de 29 años.

Si bien se la ha cruzado por la cabeza el hecho de irse del país, el joven destaco que a él le gusta lo que hace y sigue creyendo en el país, que puede mejorar y cambiar, por eso apuesta todos los días por quedarse. “Mi filosofía de vida es “no soy parte del problema, pero voy a ser parte de la solución”. Por eso me involucro en todo lo que puedo, porque quiero que la situación de Argentina mejore y motivar a otros jóvenes”.