Insólito: un militar recomendó votar en blanco ante la falta de boletas en una escuela de Las Hera

Un hecho insólito sucedió en la Escuela 1 – 650 “Ley 1420″, de Panquehua, en el departamento de Las Heras. Allí, los ciudadanos listos a emitir su sufragio en estas PASO 2023 en Mendoza reclamaron por falta de boletas en los cuartos oscuros. Y ante el inconformismo de la gente y el enojo, un militar en el lugar les recomenzó votar en blanco.

El momento fue captado por una de las personas presentes, la cual se viralizó el momento en que un efectivo hace su sugerencia: “Si no hay boletas; van a tener que poner el voto en blanco”.

Por tal razón, el Comando Distrito Electoral Mendoza emitió un comunicado refiriéndose a las “declaraciones desafortunadas” del integrante de la fuerza que se puede ver en el video.

Comunicado del Comando Distrito Electoral de Mendoza.

Y se justifica que las declaraciones “sobre tema que no son competencia de este Comando de Distrito Electoral” se dieron porque el uniformado se vio “desbordado ante la requisitoria de ciudadanos” por la falta de boletas de la agrupación política de Javier Milei.

“Al respecto, se informa que la situación ha sido solucionada, continuándose con el desarrollo del acto electoral con absoluta normalidad”, concluye el comunicado.

Falta de boletas en diferentes escuelas de Mendoza

En diferentes escuelas de la provincia se generaron incidentes por faltantes de boletas en distintos departamentos y hubo incluso personas que fueron retiradas a la fuerza de algunos establecimientos escolares.

Un caso fue el de una joven que fue retirada por efectivos policiales debido a que pidió abiertamente por boletas de Milei. El voto es secreto y violar el secreto del sufragio está penado por el Artículo 141 del Código Nacional Electoral.

Incluso, se registró un caso en Mendoza en el que un ciudadano mostró una boleta de Milei ante las denuncias de falta de boletas y se escucha como fiscales de otros espacios piden que las fuerzas de seguridad se lleven detenido al votante.

Según publica MDZ, las denuncias por robo de boletas de La Libertad Avanza fueron una constante en toda la provincia de Mendoza. Por lo que generó desconcierto respecto al caudal de votos real que obtuvo el candidato libertario.

“No sabemos si arrasó en las urnas o es que se robaron todas las boletas”, admiten. “Hubo robo y rotura de boletas ya hicimos las denuncias” denunciaron en el búnker de La Libertad Avanza y agregaron que “a una fiscal una patota le robó 400 boletas”.

El mismo problema se ha denunciado en diferentes provincia y el propio candidato presidencial salió a denunciarlo en las redes.

Denuncia de Milei por falta de boletas. Foto: Twi

“Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionante nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar”, aseguró.