Fue a hacerse un fondo de ojos, cayó por el hueco de un ascensor de un hospital público de Mendoza y murió

Una mujer, de 60 años, que se había ido este miércoles a un estudio de fondo de ojos en el sector de oftalmología del hospital Central de la Ciudad de Mendoza, tomó por error un ascensor que estaba fuera de servicio. Abrió la puerta y cayó dos pisos por el hueco, sufriendo graves heridas debiendo ser internada en terapia intensiva. Este viernes desde el nosocomio informaron su deceso.

Según fuentes policiales, el accidente ocurrió en la tarde del miércoles, en el principal centro médico estatal de la provincia. Allí la mujer, identificada como Susana Montón, oriunda de La Paz, había concurrido sola a una consulta oftalmológica que requiere de un acompañante porque el paciente pierde visión. Había ido al sector de oftalmología para realizarse a un fondo de ojo, como parte de un tratamiento.

Luego de finalizar el estudio, la paciente salió del consultorio y se dirigió hasta donde se ubican los ascensores sin dar cuenta que el elegido estaba fuera de servicio. Entonces abrió la puerta, dio un paso para subirse y cayó al vacío, dos pisos por el hueco hasta el subsuelo.

Susana Montón junto a su hija. Foto: Facebook / Caren Montón

De acuerdo con las pericias, los primeros que fueron a asistirla fue el personal del área oftalmológica, advertidos por otros pacientes. Los médicos que llegaron a socorrerla, le diagnosticaron fractura de cráneo y politraumatismos varios. Por lo que debieron ingresar a la mujer al quirófano, para someterla a una cirugía. Posteriormente fue derivada a terapia intensiva, donde permaneció hasta la mañana de este viernes, cuando se dio a conocer la desafortunada noticia de su muerte.

Familiares y amigos, sumergidos en el dolor, se expresaron en redes sociales. Una de ellas fue Caren Montón, hija de la víctima que publicó en Facebook sentidas palabras de despedida.

“Nunca pensé que llegaría este momento, no estoy preparada para dejarte ir, no puedo imaginarme una vida sin vos. Te juro que no tengo palabras para describir el dolor tan grande que siento en este momento, no caigo, no entiendo por qué vos y por qué de esa manera”, comenzó diciendo en su comunicado la joven.

Posteo de la hija de Susana. Foto: Facebook / Caren Montón

Y concluyó: “Ojalá que lo que te pasó no quede en la nada, solo pido que se haga justicia porque se podría haber evitado de mil maneras. En el caso de su otro hijo, ‘Rami’ Montón, compartió un video agradeciendo el cuidado, la enseñanza y el cariño que le dejó su madre.

Desde el hospital, que depende del gobierno mendocino, informaron en un comunicado que se abrió una investigación para determinar la mecánica del incidente y las responsabilidades sobre el hecho.

Los investigadores que trabajaron en el lugar, observaron que el ascensor por el cual cayó la mujer estaba fuera de servicio, pero sin las medidas de seguridad correspondientes para advertir del peligro de su utilización.

Según algunos empleados del nosocomio son 10 los ascensores, de los cuales solo 4 funcionan con dificultad. También sostuvieron que el mantenimiento está tercerizado.

El hecho también está siendo investigado por la Justicia para determinar las razones del accidente.