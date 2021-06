Como sociedad hemos llegado al reconocimiento de que muchas de nuestras actividades y muchos de los productos que consumimos afectan gravemente al medio ambiente y al ecosistema en que habitamos.

// Mira también: Una familia mendocina rescató a un pichón de flamenco en La Dormida

Por muchos años no se tuvieron en cuenta los efectos de nuestras acciones hacia nuestra tierra, por lo que actualmente padecemos de las consecuencias de esos malos usos. Si bien no todos actúan pensando en pos del medio ambiente, hay personas que sí, pensando no solamente en su propio bien sino también en el bienestar de las futuras generaciones.

Las empresas son gran parte de este mal gaste de nuestra tierra y el mundo de la cosmética es uno de los grandes culpables, utilizando a los animales para testear sus productos. Por eso, cada empresa o emprendimiento con bases eco-friendly`s son dignas de valorar.

Ecoplatónica es uno de esos emprendimientos que se basa en la ecología y el cuidado del medio ambiente. Es un emprendimiento familiar, llevado adelante por Verónica Góngora y sus dos hijos.

Ecoplatónica, artesanal y familiar

Surgido como solución a la falta de productos de higiene y cosmética sin químicos de síntesis, Ecoplatónica es un emprendimiento de cosmética ecológica y vegana, hecho artesanalmente por Verónica Gòngora y sus dos hijos.

Nació en el 2017 como proyecto de incubación y hoy ya es una marca registrada. Aún así es un emprendimiento totalmente familiar y artesanal, ya que los productos son “totalmente hechos a mano”.

El cuidado del ambiente lo es todo para este emprendimiento. “El enfoque es holístico ya que abarca la ecología en su totalidad. Me refiero a que no solo son productos naturales sino que también son vegetales y biodegradables”, explicó Verónica en dialogo a Vía Mendoza.

Además, se cuidan que absolutamente todo el producto sea viable en cuanto a lo eco-friendly. “Cuidamos los detalles en todo incluido el packaging”, detalló la emprendedora, señalando que ahora utilizan unas etiquetas que contienen semillas para aportar a la economía circular.

El packaging que utilizan son eco-friendly. Autora:Laura Becerra Ortiz | Ecoplatónica

Un cuidado genuino

Desde Ecoplatónica, el cuidado al medio ambiente no es algo que suma a las ventas, sino que es lo que hace al emprendimiento. “No creemos que sea un plus la ecología, más bien es una parte íntegra e inseparable de la marca, es nuestra esencia”, comentó Verónica.

Inclusive detalló que muchas empresas son “green washers”, lo que significa que sus medidas ecológicas no son profundas, y que simplemente se implementan como medidas de marketing. “Por suerte las cosas están cambiando y muchas marcas han adaptado políticas ecológicas”, expresó la emprendedora.

// Mira también: Capacitan sobre herramientas digitales para agricultores

Todos los productos de cosmética e higiene que ofrecen desde su emprendimiento son sin químicos de síntesis, lo que significa que no contienen sulfatos, parabenos o siliconas. “Nuestra perspectiva es ser cada vez más ecológicos en todos los aspectos”, señaló la mujer.

Todos los ingredientes que utilizan para su productos son naturales, por lo que son aptos para veganos y celiácos. Autora:Laura Becerra Ortiz | Ecoplatónica

Todos sus productos se pueden encontrar en su página web o su perfil de instagram, donde también suben tips ecológicos para que nuestros actos sean eco-conscientes.