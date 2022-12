Duros relatos de los hijos de Sonia Gaberoglio, víctima de femicidio en Mendoza: “Mis papás se amaban”

Es indigerible esta situación para la familia de Sonia Gaberoglio, víctima de femicidio en Maipú tras una discusión con su marido. Principalmente para los hijos de la pareja, quienes luego del procedimiento policial en el domicilio del crimen, se expresaron mediante sus Instagram.

Primero fue el hijo menor del matrimonio quien publicó sus sentidas palabras de despedida a su madre, en un extenso texto en donde además de manifestar su enorme cariño y admiración. Y luego, en otro posteo, se dirigió a distintos medios de comunicación de la provincia para aclarar que sus padres se amaban, pidiendo respeto por la realidad de la familia.

A su vez, la mayor también realizó su comentario en la red social siendo más breve pero también recordando momentos únicos con Sonia. Y prometió cuidar a su familia, como lo hizo su madre.

Hijo: “Con vos se fue una parte importante de mi vida”

Posteo de Gio Foto: Insta

Como hago mamá para seguir sin vos, como hago para despertarme cada día de ahora en adelante y saber que ya no te tengo para contarte mis problemas, ya nunca más me vas a volver a mandar un mensaje preguntándome a donde llego, ya no voy a tener tus comidas tan ricas todos los días, ya no me vas a pedir en las mañanas que te saque la camioneta, perdí a mi mejor amiga con quien me gustaba mirar casas, perdí a mi consejera, a la persona que me hacía sentir seguro, la persona que más me amaba en el mundo, estaba tan orgulloso de vos mamá que hasta llevo tu apellido desde siempre, perdóname por no haber estado por no haberte abrazado más por no haberte amado más, perdón por no haberte valorado todo lo que tenia que valorarte porque eras un ángel en la tierra y ahora volviste al cielo, no existe en este mundo persona más buena de lo que vos eras te tuve conmigo más de 20 años y no te valore como te merecías ahora te voy a valorar todo el resto de mi vida, voy a llevar tu apellido con orgullo a todas partes y todos los dias de mi vida prometo no olvidarte nunca porque las personas como vos merecen ser recordadas no creo que haya habido una persona en este mundo a quien todos quisiéran como a vos porque eras de esas personas que con solo pasar te alegraban el día que te contagiaba felicidad, viviste para hacer feliz a los demás y te voy a extrañar toda mi vida, te amo muchísimo mamá y cada vez que me mire al espejo y vea el parecido que teníamos voy a saber que una parte de vos me acompaña y prometo toda mi vida de ahora en adelante actuar como vos habrías actuado porque todos deberíamos ser más como vos, te juro por todo que te voy a hacer sentir orgullosa el resto de los días de mi vida, hoy se me fue mi mayor admiradora la persona que más me alentaba pero se que ahora me estas impulsando desde el cielo mami, no me imagine que la última vez que te abrace iba a ser la última de haber sabido te habría abrazado más fuerte que nunca, te voy a extrañar todos los días, y con vos se fue una parte importante de mi vida que nunca creo poder superar porque te amaba mamá♥👼

Gracias por haber dado tu vida por nosotros y siempre darlo todo te extraño para siempre.

“Así quiero que recuerden a mi familia. Mis papás se amaban”

En una segunda publicación, el varón se dirigió a distintos medios de comunicación de la provincia para aclarar que sus padres se amaban, pidiendo respeto por la realidad de la familia.

“Así quiero que recuerden a mi familia. Mis papás se amaban, no quiero que usen a mi mamá como propaganda política de ni una menos porque lo único que hacen con las cosas que dicen y escriben sobre mis dos padres en sus notas es herirnos a nosotros, hablando de nuestros padres sin un mínimo respeto ni consentimiento porque los únicos que sabemos la realidad de la situación somos nosotros. Somos personas mi mamá era una persona mi papá también es una persona no somos una historia de entretenimiento para que sus seguidores y lectores nos vean tengan un mínimo de respeto de aunque sea pedirnos la autorización”, escribió enumerando a distintos medios de comunicación de la provincia.

Hija: “Acá estamos todos juntitos yo te los voy a cuidar promesa!”

Posteo de Pamela Foto: Instagram

“No hay muchas palabras que me puedan salir sin sentir dolor en el corazón, corazón que no va a ser el mismo porque me vas a faltar vos, tus mates, tu mayo, tus albóndigas con papa que preparabas por mimarme como siempre. Como vos siempre decías ' Dios tiene muchas velitas prendidas en el cielo y cuando se agotan nos vamos pero seguimos dando vueltas’ y asi va a ser te voy a sentir cerquita siempre, me va a faltar todas las mañanas ese audio que decía hola pameluchi, cómo estás piojito. y acá estamos todos juntitos yo te los voy a cuidar promesa! Te amo donde sea que estés, gracias por ser la mejor mamá de la historia. Buena honesta con una sonrisa a pesar de todo. mira que te voy a necesitar asique ayúdame como siempre!”.

Cómo sigue el caso y de qué se lo acusa a Juan Carlos Romero

Por el homicidio a Sonia Gaberoglio, quien se desempeñaba como vendedora en una tienda de ropa en un supermercado de calle Tropero Sosa de Maipú, fue detenido Juan Carlos Romero, de 51 años, acusado de matar a la mujer utilizando una botella de vidrio.

El hombre quedó a disposición de la Justicia por orden del fiscal de Homicidios Carlos Torres y en las próximas horas será acusado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio).

Esto será una vez que el fiscal reciba los informes psicológicos que solicitó antes encaminar la instrucción, después de que testigos manifestaron que Romero presentaba un trastorno psiquiátrico con necesidad de medicación.