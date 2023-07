“Cumplí un sueño”: luego del beso viral a Lionel Messi, el mendocino contó cómo logró estar tan cerca del futbolista

Dio el beso que muchos sueñan y se volvió viral: se trata de Juampi Fernández, un mendocino que vive en Miami y tuvo la suerte de cruzarse con Lionel Messi. Al encontrarse con el futbolista rosarino, el joven grabó un video y el final revolucionó las redes ya que le dio un beso en la mejilla al 10 de la Selección Argentina.

Messi llegó el miércoles a Estados Unidos y el jueves realizó su primer entrenamiento con el Inter Miami a la espera de firmar el contrato; pero la llegada del crack rosarino no solo revolucionó la MLS, sino que a todos los vecinos, sobre todo argentinos que están en la ciudad. Fotos, gritos, lágrimas, todo eso provoca el 10 y un mendocino fue protagonista de un momento viral.

Un mendocino besó a Lionel Messi y se volvió viral

El mendocino en su perfil de Instagram muestra fotos que también son para envidiarle: junto a Ronaldinho, Guillermo Francella, Bon Jovi, Carlos Tevez, El Kun Agüero, entre otros. Pero su posteo estrella fue sin duda el video en el que saluda a Messi, le agradece la Copa del Mundo y luego, le da un beso en la mejilla.

Este momento no se lo olvida más y en diálogo con Olé, contó detalles de esa noche soñada: “Me pasaron el dato que estaba comiendo en un restaurante que se llama Prima Pasta. Yo vivo cerca, es del barrio. Me fui al bar a esperarlo. Me senté en el bar a tomar algo, pero me decían que estaba en el vip y estaba cerrado, que no se podía ver desde afuera y que iba a salir por atrás”.

Con el correr de los minutos, el mendocino ya perdía la esperanza de poder ver al flamante refuerzo del Inter Miami, pero esperó y junto con unas 20 o 30 personas más, lograron el encuentro soñado: “Lo vi y me paralicé, no supe qué hacer e hice lo que hice sin tratar de invadir su espacio. Se lo vio contento, muy sonriente”, señaló.

Qué dijo el mendocino que besó a Messi al verlo en un restaurante de Miami. Foto: Redes sociales

“Cumplí un sueño, todavía no caigo. Se me pone la piel de gallina. Me nació darle un beso. Cualquier fanático de él hubiera hecho lo mismo. Yo cumplí un sueño. ¿Qué viene después de esto? No sé, jeje”, dijo muy ilusionado y feliz Juampi; que describió a Messi como “un tipo superhumilde, con su esposa e hijos. Es un ser de luz, te transmite paz y buena energía. Hay que recalcar su calidad humana, lo que es como jugador y persona. Un ejemplo a seguir”.