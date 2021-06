Trabajadores del servicio de Neonatología, encabezados por la titular del gremio de ATE, realizaron una protesta frente al Hospital Lagomaggiore. El principal reclamo fue el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo que sufren los empleados. Denunciaron también que sufren, desde las autoridades, “violencia institucional, persecución y hostigamiento”.

Adriana Iranzo, secretaria adjunta del gremio estatal, aseguró que “Sin importar el complejo contexto que genera la pandemia de Covid 19, las autoridades se las arreglan siempre para intentar violentar los derechos de las trabajadores. Hoy estamos en la puerta del Hospital Lagomaggiore junto a las compañeras del servicio de Neonatología, quienes llevan más de 4 meses intentando hablar con los directivos para solucionar las distintas situaciones problemáticas que padecen: persecución, hostigamiento, cambio de funciones y servicios, y no los reciben”.

Criticó duramente a los gobiernos porque “ponen gente a dedo que no es idónea para ocupar cargos jerárquicos y no escuchan a los trabajadores. Como sindicato vamos a denunciar estos avasallamientos en la Subsecretaría de Trabajo, porque no puede ser que repartan instructivos de funcionamiento que violan todos los derechos laborales, constitucionales y civiles de los trabajadores”.

Refiriéndose puntualmente al servicio de Neonatología del nosocomio una trabajadora del sector denunció que “sacan enfermeros que llevan años y traen gente nueva. Nadie está en contra de eso ni de que nos roten, pero nadie nos asegura que después vamos a volver al servicio. Hay gente que se especializó en la materia al realizar licenciaturas y tecnicaturas. Tenemos hasta docentes en Neonatología, pero nos mandan a trabajar con adultos y muchas veces, las trabajadoras no se sienten cómodas por no estar preparadas o no contar con la experiencia necesaria para ello. Encima, si decimos algo nos contestan con más represalias. Somos empleados del hospital, pero no vamos a dejar que nos maltraten”,

El servicio de Neonatología es uno de los más sensibles y esenciales del nosocomio, donde todos trabajan como equipo integral de Salud para salvaguardar la vida de los bebés recién nacidos.

Maltrato a trabajadores

“La pandemia acentuó estos atropellos contras las trabajadores y desde nuestro gremio vamos a terminar con esto. En este hospital no cambian las formas de tratar a los trabajadores. Hace meses perdimos a un compañero que se quitó la vida y tenemos otros trabajadores con partes psiquiátricos culpa del mismo jefe”, reveló la referente sindical.

Vale mencionar que en lo que va de pandemia, las autoridades retiraron del servicio de Neonatología a más de 10 compañeros y compañeras. Los partes psiquiátricos que revisten otros trabajadores del área mantienen un diagnóstico común: hostigamiento y persecución laboral.

Sin dudas, “hablamos de un mismo servicio donde maltratan al personal y si lo expones o te quejas con el gremio que te representa, te trasladan o echan. Todo esto sucede en un enorme hospital que tiene autoridades con muchas denuncias de sus propios trabajadores, pero esto al Gobierno no le interesa y su voluntad política no se modifica: se vulneraran derechos de las personas, sin importar la salud ni la vida de las mismas”, fustigó la representante de las Mujeres de ATE y CTA Autónoma Mendoza.

Otro de los temas en el que reclamó el sindicato fue el reconocimiento de los licenciados en Enfermería que también constituye otro foco de conflicto dentro del Hospital Lagomaggiore, donde “para pasar a planta y cambiar de régimen salarial, exigen que la carrera deba estar reconocida por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Lamentablemente, en la Universidad Aconcagua, ese título no está avalado por este organismo, entonces desde Recursos Humanos no quieren iniciar el trámite administrativo para obtener esa reivindicación laboral”, reveló una licenciada en Enfermería que trabaja en el mencionado nosocomio.

También la protesta se basó en la actual falta de personal y de insumos que padecen los trabajadores del Hospital Lagomaggiore. La suspensión de entrega de ropa y material de trabajo perjudica el normal desempeño de las tareas sanitarias en las diferentes áreas de trabajo.

“Hay compañeras contratadas desde hace años que aún no pueden pasar a planta y cuando llega el momento, las autoridades estiran los procesos aduciendo falsas razones burocráticas. La situación es terrible y las amenazas son constantes. Las bases están desesperadas y la pandemia es la excusa permanente que utiliza la patronal para amedrentar a los trabajadores”, destacó finalmente la titular de ATE.