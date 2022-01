Ante el aumento de contagios en Mar del Plata y las críticas por el uso de los CAPS, la secretaría de Salud de General Pueyrredón, Viviana Bernabei salió a marcar su postura al respecto.

“Los centros de testeo están sufriendo tensión por la alta demanda que hay por motivos de la elevada ola de contagios. En los últimos días, se modificaron los criterios respecto a lo que representa ser un contacto estrecho y a la no necesidad del hisopado para estos casos. Si uno se aísla 5 días siendo contacto estrecho y en el transcurso de esos días desarrolla síntomas no es necesario testearse. Lo qué hay que hacer es aislarse y se es positivo por criterio clínico epidemiológico. Esto lo ha marcado claramente la Ministra de Salud de la Nación. De igual modo, cualquier persona que llega a los dispositivos de testeo municipales con sintomatología compatible a covid es atendida por el personal de salud. Además, todos los marplatenses tienen a disposición el 147, centro de atención al vecino, que funciona de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 y luego de ese horario, sábados y domingos, el 107, la línea de emergencias médicas”, afirmó la funcionaria municipal.

Asimismo, Bernabei sostuvo que “no hay necesidad de abrir los 33 Centros de Salud de Mar del Plata porque más allá de los criterios que se establecen para testeo lo ha dicho el mismo Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires del mismo signo político de quienes hoy reclaman abrir los CAPS. Hace dos días Nicolás Kreplak dijo que el 90% de los testeos son innecesarios. Entonces lo que hace falta es información y educación en la población para que realmente se testeen aquellos que necesiten testearse y no los que no lo necesitan”.

“Y no lo necesitan los contactos estrechos que deben aislarse y que si presentan síntomas en lugar de testearse ya son positivos por criterio clínico epidemiológico, criterio avalado por el Ministerio de Salud de la Nación y por el COFESA (Consejo Federal de Salud)”, declaró.

Por otra parte, la secretaria de Salud destacó que “lo que sí es necesario es acelerar el tema de la vacunación. Y acelerar el tema de la vacunación significa completar todos los esquemas y agilizar los refuerzos. En este sentido, los CAPS siempre estuvieron disponibles para producir aquellas acciones que favorecen una rápida solución de la pandemia no para aquellas que la enlentecen. Creo que está claro cuáles son los criterios para testear o para no testear. Por lo tanto, no es necesario abrir más centros de los que están habilitados”.

Por otra parte, destacó que “si se abren más centros de testeos en los CAPS lo qué hay que hacer es utilizar aquellos que tengan, no solamente un doble acceso sino además una doble circulación justamente para evitar que se mezclen personas potencialmente contagiada con personas que van por otros problemas de salud”.

Por último, enfatizó: “En algún momento cuando nosotros planteamos la apertura de los CAPS para la vacunación las mismas autoridades de la Región Sanitaria las rechazaron diciendo que no podían compartir o tener colas paralelas quienes iban por un problema de salud y quienes iban a vacunarse. Y los que iban a vacunarse eran sanos ¿Y ahora vienen a exigir que hagamos colas paralelas para los que están potencialmente enfermos? No estoy de acuerdo”.