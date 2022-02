En un marco inigualable y antes de iniciar su gira patagónica en marzo, Prisma llevará adelante una noche de “Pink Floyd bajo las estrellas”, el próximo 17 de febrero a las 21 en Villa Victoria Ocampo, Matheu 1850.

Nueve músicos en vivo interpretando a través de dos horas de show grandes clásicos de discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, Animals, The Division Bell, como así también joyas de The Piper At the Gates of Dawn, A Saucerful of Secrets o Atom Heart Mother de entre otros; sumado a una excelente puesta en escena con luces videos y efectos que te transportaran a la magia de los increíbles conciertos que los Floyd hicieron a través de su extensa trayectoria.

Será este jueves en el escenario ubicado en Matehu 1850. Foto: Martín Paluri

Luego de haber recorrido en más de una oportunidad los escenarios de los teatros más importantes de la Argentina con continuos shows en Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Pergamino, Olavarría, Tandil, Viedma (Rio Negro) Trelew, Puerto Madryn (Chubut), Comodoro Rivadavia (Chubut) Santa Rosa (La Pampa), Córdoba, Neuquén - entre otras ciudades- durante 6 años de gira ininterrumpida; de haber sido reconocida por la cadena Internacional de cines SHOWCASE -quién la eligió para la difusión de la última película de Roger Waters: The Wall, en Septiembre de 2015-, y de haber sido catalogada por el Diario Clarín como “la mejor banda sudamericana que recrea la magia de Floyd” la agrupación renovó el espíritu y tras tocar en Pinamar, Gesell y Madariaga, encara febrero 2022 en una experiencia bajo el cielo marplatense, rodeados del jardín más emblemático de la ciudad.

Prisma se conforma con Francisco Fresard en Voz; Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras; Maxi Vegas en batería, Mariano Caraccioli en bajo; Fausto Penacca en teclados; Mili Bottiniy Melany Flores en coros, y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.