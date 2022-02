La presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Marina Santoro, advirtió que el intendente -en estos dos años- nombró 128 funcionarios, más de uno por semana. “No sólo que dice una cosa y hace otra, sino que nada de esto redunda en una mejor gestión pública de la ciudad”, subrayó

“Lo paradójico es que en los medios de comunicación lo escuchamos hablar de austeridad y transparencia, pero en la práctica cotidiana de la gestión pública lo vemos duplicar la planta política de Carlos Arroyo, sin que nada de eso se traduzca en mejores políticas para nuestros vecinos y vecinas. Una vez más y como desde 2015, vemos cómo Cambiemos utiliza el Estado municipal para beneficio propio”, apuntó Santoro.

En ese mismo sentido, la concejala cuestionó que este tipo de información no sea pública o no esté al alcance de todos. “Para dar con este dato, que claramente hace a la transparencia o el oscurantismo de una gestión, tuvimos que revisar todos los boletines oficiales. Uno por uno. Y confirmar, entonces, que Montenegro falta a la verdad toda vez que dice que es transparente y austero. No sólo que no lo es, sino que oculta u obstaculiza el acceso a información que es de relevancia pública, porque hablar de recursos municipales es hablar de los recursos que aportamos todos quienes vivimos en Mar del Plata y Batán”.