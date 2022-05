“Es una responsabilidad, es seguir exigiéndome. Yo ya soy marplatense. Nací en Buenos Aires pero me desarrollé mucho desde acá. Hoy La Condesa de Drácula es marplatense, y estoy super feliz y super agradecida porque voy teniendo la suerte de viajar y a dónde voy, soy la marplatense en todo el mundo”, afirmó Karina Levine, al ser declarada por el Ente Municipal de Turismo como Embajadora Turística de la ciudad.

“Nada más merecido que una artista de tu calibre lleve este reconocimiento. Es un orgullo que me doy a nivel personal, por conocerte hace tanto tiempo, que me toque esta circunstancia, pero es la ciudad la que te dice que sos la embajadora”, dijo Bernardo Martín, titular del Emtur, al entregar el reconocimiento con notable emoción también por el afecto que tiene por la artista.

La artista fue reconocida por el Ente Municipal de Turismo en uno de sus mejores momentos. Foto: Majo Garufi

“Estoy muy sensible por todo lo que me está pasando. La remamos mucho los artistas en todo el mundo, en el país y en Mar del Plata sabemos lo que nos cuesta. Venimos de años difíciles y que me esté pasando todo esto me hace muy feliz”, analizó la también protagonista del film hecho por y desde Mar del Plata “Después del Recreo” “con el que llevamos dos semanas en cartel, es una locura de Mariano Laguyas (presente en el reconocimiento) y es genial. Y volver a hacer la Condesa... Después de tantos años uno piensa que ya está que se terminó su carrera y la vida te demuestra otra cosa”.

“No bajemos nunca los brazos, que siempre hay un momento, una oportunidad para todo, tengamos la edad que tengamos”, remarcó.

Una gran artista

Cantante, actriz, bailarina y docente de música. Nació en Buenos Aires, donde estudió música y danza. Empezó como profesional en 1979 en el Ballet de Danza Contemporánea y Clásica de la Escuela Nacional de Danzas.

En 1991 fue seleccionada por Pepe Cibrián para formar parte de la comedia musical Drácula para interpretar el papel co-protagónico de “La Condesa”.

En 1996 se instaló en Mar del Plata y continuó su carrera como solista abordando el tango con diferentes músicos y artistas de la ciudad, la zona y el país.

A su vez, en 2009 se incorporó al elenco del nuevo espectáculo del Ballet Argentino “Tango de Burdel, Salón y Calle” y realizó giras por Europa y América Latina.

Hoy, a 30 años del estreno de “Drácula, el musical”, vuelve a formar parte de la despedida de la obra en una gira que la llevará por todo el país y Uruguay junto a Cecilia Milone y Juan Rodó, como el trío original que vio nacer este fenómeno de la escena nacional. Tras 10 Luna Park a pleno, inició el tour por su ciudad de adopción, Mar del Plata, con cinco funciones en Semana Santa que convocaron casi 7000 espectadores, que la aplaudieron de pie y celebraron al cierre de cada velada. La obra volverá a encontrarla con el público local el 1 y 2 de julio en dos nuevas funciones en el Teatro Radio City, ahora sí para la despedida definitiva en nuestra costa, encabezada por Pepe Cibrian y Ángel Mahler.

Como si fuera poco, en medio de este momento histórico del teatro musical en Argentina, encabeza un hito cinematográfico para la ciudad: Después del Recreo, tercera película dirigida por Mariano Laguyas, segunda realizada por marplatenses y desde la ciudad que llega a salas comerciales y la primera en superar sus siete días iniciales de proyección y lograr un segundo período en cartel, tanto en las salas del Paseo Aldrey como en el cine Gaumont del INCAA en Capital Federal.

La película que la tienen como protagonista junto a Julio Lago, presenta una historia en código de comedia romántica, de una ex pareja en sus 50 que están a punto de vender una casa en común, hasta que un accidente inesperado los hará rever cuestiones de su vida profesional y personal. El film recorre gran parte de la ciudad y pronto podrá ser visto por todos los argentinos en la pantalla de Cine.ar Play, promoviendo la ciudad, sus atractivos y artistas.