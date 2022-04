Este jueves se pondrá en marcha una nueva etapa del programa “Precios Cuidados” y ante este anuncio del gobierno, desde la Liga de Consumidores y usuarios; Amas de Casa de Mar del Plata expresaron su preocupación: “A la gente no se les puede venir con los mismos errores”, dijeron.

A través de sus redes sociales, desde la entidad marplatense recordaron que “el Edicto sobre Precios Máximos, también conocido como el Edicto sobre Precios o el Edicto de Diocleciano fue una norma promulgada en el año 301 por el emperador romano Diocleciano que fijaba los precios máximos para más de 1300 productos, además de establecer el coste de la mano de obra para producirlos. Ya por esa época estos acuerdos no daban resultados positivos; por ejemplo provoco desabastecimiento en el pescado”.

En la misma línea enfatizaron: “Hoy la gente, el consumidor no llega a fin de mes a la hora de comprar los alimentos que componen la canasta básica alimentaria”. Y remarcaron: “A nuestro modesto entender como Ong. Defensora creemos que no van a poder controlar que las marcas de los precios cuidados van a escasear en las góndolas porque no se podrá sostener la estructura de costos”.

“Solicitamos a los que ponen en vigencia estos programas repetitivos que se lleve un control exhausto, prolijo y responsable en beneficio de Nosotros los consumidores”, advirtieron.