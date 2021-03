El Veterano de Guerra de Malvinas (VGM) y actual funcionario de la Municipalidad de Ushuaia, como Coordinador de Asuntos Malvinas, Walter Andrés Batista, denunció este lunes en sus redes sociales un hecho de censura por parte del Gobierno Provincial “al no permitirle realizar una entrevista” en el canal público de Tierra del Fuego (TV Pública Fueguina).

Según contó Batista en un posteo de Facebook “me comunica el VGM Daniel Arias, Tesorero del Centro de Excombatientes, que no puedo salir al aire junto con él en el programa de Mirta Kaszuba porque soy funcionario de la Municipalidad de Ushuaia y que es una orden de arriba”.

Y manifestó “estoy encargado de las actividades que se llevarán a en la semana de Malvinas, ceremonias y homenajes del próximo del 1 y 2 de abril, en este marco íbamos a brindar una entrevista en la TVP pero me encuentro censurado por ser parte de la Municipalidad de Ushuaia, así como me leen” enfatizó.

Facebook Walter Andrés Batista | Facebook Walter Andrés Batista

“Tengo un dolor inmenso, terrible, insoportable. Después de casi 40 años de democracia creí que la figura de la censura había fenecido. No entiendo” expresó el excombatiente. Inmediatamente después de su publicación recibió decenas de mensajes de apoyo y total repudio a la censura por parte de los directivos del canal.

“Puedo entender las diferencias políticas, pero creí que Malvinas estaba por encima de hombres y nombres que solo son circunstanciales, nunca saqué partida del gobierno de la provincia, siempre lo respeté y respeto , hasta hoy, y por eso estoy seguro que nadie confundirá está exposición de lo ocurrido”. Manifestó.

En este sentido disparó “por muchas menos injusticias hay excombatientes que se han quitado la vida, ¿En qué están pensando?”, se preguntó bajo profundo dolor.

Y finalizó “estamos a dos semanas del hecho que nos cambió la vida a muchos y algunos no lo han superado, son momentos extremadamente sensibles para los Veteranos de Guerra, se que no todos los funcionarios de este gobierno provincial tuvieron que ver con esta censura o discriminación, pero está hecho, quien haya dado esa instrucción deberá hacerse cargo. Iniciaré todas acciones necesarias para que esto no vuelva pasarle a nadie y menos a un héroe de nuestra patria”.