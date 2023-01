Sufrió pornoextorsión, logró superarse y abrió un negocio millonario con su contenido erótico

La riojana Paula Sánchez Frega tuvo que atravesar por un calvario luego de que su ex, el tatuador Patricio Pioli, difundiera videos íntimos suyos y, además, revelara sus secretos. No obstante, en 2021 el sujeto fue condenado, y desde entonces la joven es quien decide vender su propio material erótico.

Se convirtió, de esta forma, en la primera víctima de pornoextorsión de la Argentina que logró que la justicia condenara al damnificador. El mismo obtuvo 5 años de prisión efectiva por los delitos de coacción y lesiones leves calificadas.

No obstante, este logro no fue un camino fácil. Mientras su ex novio, aún estando procesado por la difusión del material, seguía paseándose por las radios del país revelando sus intimidades, Sánchez también debió lidiar con ansiedad, estrés postraumático, depresión, insomnio y ataques de pánico.

“Pornovenganza”: el doloroso pasado de Paula y el calvario que le provocó su expareja

Mientras distintos sitios web mostraban y vendían su video íntimo, Pioli continuó hostigándola y ventilando detalles de su vida y de la relación entre ambos. El quiebre se dio cuando contó, durante una entrevista radial, que Paula había sido abusada sexualmente por su abuelo de niña.

En diálogo con Infobae, la riojana recordó: “Fueron 5 años muy duros en los que no tuve trabajo. Nadie quería darme una oportunidad por un tema de prejuicios. Atravesé momentos de mucha angustia, se me despertó una enfermedad crónica y tuve que pasar por dos cirugías para tratar una endometriosis”.

Para atravesar las consecuencias que tuvo la perversión de su exnovio, su familia y amigos fueron una ayuda clave para que la joven pudiera seguir con su vida. Actualmente, con 32 años, puede decir que ese oscuro pasado ha quedado atrás, pero también fue gracias a la mano que le brindó otra persona.

Paula logró superar su doloroso pasado y mantiene un negocio millonario con sus videos íntimos. Foto: Infobae

La jueza Karina Becerra, vocal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, la contactó en 2021 para interiorizarse en su situación personal tras la condena de Pioli. En esta oportunidad, Paula le confesó por lo que estaba atravesando.

De esta manera, la magistrada la contrató como su secretaria a principios de 2022. “Karina fue un gran pilar en mi vida, la única que me ayudó. Gracias a ella pude ordenarme y estabilizar mi psiquis. Si hoy estoy de pie, se lo debo a ella. Lo mejor llegó de su mano”, admitió.

Con la terapia y el comienzo de una nueva rutina, la riojana comenzó a encaminarse hacia su nueva vida. Despertó sus redes sociales, sus seguidores se incrementaron notablemente y apareció su primer auspiciante: una marca de lencería.

No lo buscó, llegó a ella: se había convertido en modelo y empezó a publicar sensuales fotos en ropa interior. Pero lejos de quedarse con los brazos cruzados, y tras años de hostigamiento, optó utilizar este recurso y monetizar su contenido íntimo. La única diferencia es que, esta vez, ella decidía.

Superó su trauma y tiene un negocio millonario con su contenido erótico

Contando con más de 150 mil seguidores en sus redes, Paula se adentró en este nuevo trabajo. Así, abrió una cuenta en la app Tecito, plataforma gratuita que permite subir distintos tipos de materiales y aceptar pagos y suscripciones de los fans.

A la semana ya había recaudado un millón de pesos por la venta de sus fotos y videos eróticos. Había tomado las riendas de su vida y había comenzado un negocio exitoso. “Probé y me fue fantástico”, señaló.

Paula Sánchez Frega, la joven que denunció a su ex por pornovenganza y hoy ha superado ese trauma.

“Me puse como meta recaudar $8 millones para mudarme, porque sigo viviendo en el ‘departamento del horror’, y ya llevo recaudado casi el 20%”, contó Paula. Luego, sumó: “Además de la gente que compra en la app, hay otras que prefieren donar plata”.

En base a lo que explicó, en el perfil de la web el contenido se puede ver pero blureado, y para poder consumirlo hay que pagar. Cada foto se valúa en $300 aproximadamente, mientras que el material más caro que Paula tiene publicado cuesta $7500, y viene con un video y 5 fotos.

Superó su trauma y tiene un negocio millonario con su contenido erótico. Foto: Infobae

“Acá soy yo la que decide qué mostrar. Esto es una elección mía y es algo consentido”, dijo, y se defendió: “No tiene nada que ver con lo que me pasó. Para mí hacer esto es algo superador. Yo la pasé muy mal y pude transformarlo en algo positivo”.

A diferencia de otras personas que se sustentan bajo el mismo negocio, la riojana no vende contenido demasiado explícito. Su lema es que la disfruten y le regalen un tecito, mientras ignora las críticas: “Ahora quizás molesta más que el costo sea económico a mi favor”.