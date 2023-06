Se viralizó un divertido video de dos “maniquíes” asustando a los vecinos de La Plata

Los videos de bromas por la calle nunca pasan de moda. Esta vez, dos chicos de La Plata compartieron un video donde, disfrazados de maniquí, asustaban a cualquiera que se le ocurriese pasar por su cuadra. Grabaron las respuestas y el gracioso video no tardó en viralizarse entre los vecinos.

El video fue compartido por Lucas Balbo, un joven tiktoker de La Plata que es muy conocido entre los usuarios por sus videos haciendo hilarantes entrevistas a personas por la calle, en boliches y matinés. Él y un amigo se encontraban frente a un local en la calle 8 en La Plata.

El viral video de la broma en La Plata

En el video se puede ver cómo ambos se vistieron como maniquíes, se taparon la cara y se quedaron completamente quietos. Cuando pasaban las personas, los asustaban y les decían cosas como “Ojo”, “Guarda ahí” o “Se te cayó”. La mayoría se asustaba y, mientras que algunos se reían, otros los insultaban.

El video tuvo más de 360.000 likes, y algunas de las más cómicas reacciones de los seguidores fueron “Al fin alguien lo hace en Argentina”, “Ahora voy a desconfiar de los maniquíes de once”, “Es Argentina por los insultos 😂😂😂” y “Me hacen eso y me da un infarto😂”.