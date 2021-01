Morena Daiana Gastañaga tiene 13 años y desde el pasado martes su familia no sabe nada de ella. Fue vista por última vez en su casa, en la zona de 136 y 511, en la localidad de José Hernández (La Plata) alrededor de las 15 horas. La policía la busca intensamente y como parte del operativo ya se iniciaron rastrillajes en esa zona de la La Plata.

“A partir de las 15.15 ya no supimos nada de ella”, dijo su madre, Mariana Portal, al diario El Día. El martes por la tarde, cuando ella llegó del trabajo, Morena ya no estaba en la casa. Intentó comunicarse con ella a su teléfono celular a través de llamadas y mensaje de WhatsApp pero no recibió respuestas.

Morena mide 1,60 metros y usa anteojos con marco negro. Captura Facebook

Según relató Marisa, su tía, la menor no se llevó ni mochila ni ropa. “Su celular daba apagado, así que nos empezamos a preocupar”, afirmó.

Sin novedades de Morena, su familia realizó la denuncia a la comisaría de José Hernández y los efectivos llevan adelante operativos de rastrillaje con perros en la zona de 136 y 511.

Al mismo tiempo, se investigan los movimientos de su tarjeta SUBE y la activación de su celular luego de su desaparición. Según las fuentes, la tarjeta se activó el día martes por la tarde en la estación de Gonnet del Tren Roca, luego en Plaza Constitución y más tarde en una línea de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires.

La adolescente mide 1,60 metros, usa anteojos con marco negro y tiene el pelo lacio, castaño y decolorado en las puntas. Por cualquier información que alguien pueda aportar, su familia puso a disposición el número de celular: 221 418-6814